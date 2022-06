Kevin Mier es el segundo arquero más valioso del FPC, según Transfermarkt

Con tan solo 22 años, Kevin Mier jugará su primera final de Liga Betplay siendo el arquero titular de Atlético Nacional que tendrá que disputar el título de este semestre contra el complicado Deportes Tolima.

Se trata de una final que arrancará el próximo miércoles en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y terminará el domingo en el Murillo Toro de Ibagué.

Pero además de poder jugar su primera final de Liga, Mier recibió la noticia en las últimas horas que indica que ahora es el segundo arquero más valioso de todo el fútbol colombiano, solamente por detrás del portero Álvaro Montero de Millonarios y que fue por muchos años figura en el Deportes Tolima.

El arquero titular del equipo verdolaga fue tasado por el portal Transfermarkt en 1,3 millones de euros, luego de su espectacular primer semestre de 2022 que le permitió consolidarse como titular, soñar con su primera estrella en Nacional y convertirse en el segundo portero más valioso de todo el Fútbol Profesional Colombiano.

🟢 Kevin Mier se convirtió en el segundo arquero más valioso de la #LigaBetPlay, solo por detrás de Álvaro Montero



🇨🇴 El golero de @nacionaloficial fue tasado en 1,3 Mill. € para este 2022



Perfil Mier: https://t.co/ko36gdUOO2 pic.twitter.com/BB5Hc1mGjx — Transfermarkt.co (@TMcolombia_news) June 19, 2022

El primer lugar continúa siendo del arquero guajiro Álvaro Montero, quien está tasado en 2,20 millones de euros, lo cual lo hace uno de los jugadores más valiosos del mercado nacional, ya que lleva varios años consolidado en la liga colombiana y ha tenido varias convocatorias a la selección nacional.

Kevin Mier fue muy discutido por la hinchada de Atlético Nacional cuando debutó y comenzó a sumar minutos en el arco del equipo antioqueño. Sus apenas 22 años no generaban mucha confianza en algunos aficionados, que no querían que Aldair Quintero fuera el arquero titular, pero que consideraban que Mier aún no tenía la experiencia necesaria para tal responsabilidad.

Pero con sus buenas actuaciones fue despejando dudas y ganando confianza en el arco verde. Cada vez menos se escucharon los pedidos de los hinchas en contratar un nuevo arquero y, de a poco, el nacido Barrancabermeja logró ganarse una hinchada bastante exigente.

Durante los cuadrangulares finales, Kevin Mier recibió cinco goles, pero sus actuaciones fueron tan destacadas que ayudaron a que Nacional no perdiera ninguno de los seis juegos y se clasificara sin discusión a la gran final del fútbol colombiano. En la que tendrá que enfrentar al último equipo que le impidió quedarse con la estrella 17 de la historia verde.

Nacional espera llenar el Atanasio Girardot antes de la final

Este miércoles se disputará la final ida de la Liga BetPlay I-2022, encuentro que tendrá lugar en el estadio Atanasio Girardot entre Atlético Nacional y Deportes Tolima. Después de liderar sus grupos en los cuadrangulares semifinales, ambos equipos se medirán por el primer título de la temporada 2022.

Este enfrentamiento revivirá la final del Torneo Apertura 2018, en el que el cuadro ‘pijao’ se impuso como local desde los penaltis para quedarse con el título. Por eso, esta es la oportunidad perfecta para que el conjunto verdolaga se reivindique por lo sucedido esa noche del 9 de junio.

Además de la asistencia esperada para el miércoles, Atlético Nacional le hizo una gran invitación a sus hinchas para este martes en horas de la mañana. Por medio de sus redes sociales, el cuadro verde de Antioquia informó que dará entrada libre a sus aficionados para el último entrenamiento de cara a la final.

Los hinchas interesados podrán estar presentes en el recinto deportivo para la práctica que se iniciará a las 9:00 a. m. Las puertas del estadio se abrirán a partir de las ocho de la mañana.