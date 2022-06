Juan Cruz hace fuerza para que Borja vaya a River Plate, dice que es el “indicado”

Los días siguen pasando y cada hora parece ser la más cercana para una confirmación por parte de River Plate y el delantero colombiano, Miguel Angel Borja, de su nuevo vínculo, que haría que la historia de los cafeteros en el cuadro argentino se siga escribiendo.

Tras el paso de Falcao, Rafael Santos Borré o Juan Pablo Angel, todo parece indicar que el atacante, quien hasta el final de esta temporada militó en Junior, saldría rumbo al fútbol de Argentina.

Una de las voces que ha tomado posición en el negocio ha sido la de Juan Cruz Real, estrega de los ‘tiburones’, quien ha expresado en días pasados su opinión sobre la transacción: “Si la oferta es buena, no le voy a cortar la carrera a nadie. Jugar en River es seductor, no lo voy a negar”.

Sobre algunas versiones que señalaban una conversación entre el técnico y el jugador por el negocio, desestimó todo y aclaró que el único conocimiento real que tiene es que hay un contrato vigente entre Borja y Junior: “La verdad no hablé con Borja de River. No era momento para hablar de eso. Del club no tengo ninguna información oficial. Lo que yo sé es que tiene contrato por un tiempo más”.

Ahora bien, ante el constante movimiento que parece existir en las directivas por lograr que el pase llegue a buen término, Juan Cruz ha sido nuevamente consultado, esta vez por la prensa argentina, más específicamente por el canal TyC Sports que le ha pedido un concepto sobre el atacante cafetero a lo que respondió: “Miguel es un delantero finalizador, que basa mucho su juego en la fortaleza física”.

Juan Cruz Real, DT de Junior, habló de Borja y del Millonario: “Si #River busca un finalizador, Borja es el indicado” 👊 https://t.co/NyDKbMQMLp — Diario Olé (@DiarioOle) June 20, 2022

Aclarando nuevamente que desconoce si el jugador, Junior y River Plate estén en conversaciones, sí resaltó que en caso de que el equipo de Gallardo busque un delantero finalizador, Borja es el indicado: “Buscan un finalizador de jugadas, sin dudas Miguel tiene esas características”.

Finalmente, hizo un recorrido en la carrera del goleador y ponderó su trabajo: “Pienso que Miguel (Borja) es un jugador con un gran recorrido, que al principio de su carrera estuvo por Olimpo de Bahía Blanca y conoce el fútbol argentino. Está claro que las ligas de Argentina y Brasil están un escaloncito arriba del resto de las de Sudamérica. Pero las exigencias en un club grande acá en Colombia son las mismas que en Argentina. En ese sentido no hay diferencias...”.

Sigue el negocio

Miguel Ángel Borja llegó a Junior de Barranquilla por segunda vez, pero su paso por el equipo de Curramba no fue tan exitoso como el primero. Firmó tres años de contrato en la nueva etapa y, aunque no lo ha cumplido todo, el fracaso del equipo tiburón que no logró llegar a la final del fútbol colombiano lo tiene acelerando su salida.

De Tierralta a Buenos Aires. Al cordobés lo esperan en Argentina para ponerse a disposición de Marcelo Gallardo en River Plate y conformar con Juan Fernando Quintero una dupla letal en el onceno millonario.

Miguel Ángel Borja, Junior de Barranquilla. - Foto: Dimayor

Las negociaciones avanzan al punto de que su agente, Juan Pablo Pachón, se encuentra en la capital argentina ultimando detalles para el nuevo equipo de su representado, que pasó por Cúcuta Deportivo, Cortuluá, Equidad Seguros, Livorno de Italia, Olimpo de Argentina, Santa Fe, Atlético Nacional, Palmeiras, Gremio y Junior de Barranquilla.

Las reuniones con los dirigentes empezaron en suelo argentino, pero falta el aval del jugador y el equipo barranquillero con quienes intentará llegar a un acuerdo. El otro palo en la rueda, según conoció SEMANA, es que Palmeiras posee el 50 % de los derechos económicos del jugador de 29 años y también se deben tener en cuenta.