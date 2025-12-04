Ministerio del Deporte respondió si le dará dinero a jugadores de la Selección Colombia por lo que hagan en el Mundial 2026

La ministra del Deporte, Patricia Duque, habló en SEMANA acerca de los retos que vienen para la cartera que dirige y, entre otras cosas, aprovechó para referirse a los incentivos que se dan a los deportistas que dejan el nombre del país en lo más alto.

Con pocos meses para que inicie el Mundial del 2026, hay muchas preguntas con relación a la Selección Colombia, que volverá a una Copa del Mundo después de lo que fue su ausencia en Catar 2022.

En el diálogo con este medio, la funcionaria habló de este tema y respondió si le darán algún incentivo económico a los futbolistas por el desempeño que tengan en el torneo. “En lo del mundial de fútbol nosotros allí no entramos”, manifestó.

“Todo lo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se maneja a través de un tema privado, entonces nosotros como Ministerio del Deporte no tenemos ni siquiera recursos para la federación”, agregó.

De esta manera, Duque dejó en claro que más allá de lo que hagan James Rodríguez y compañía en los terrenos de juego, no podrán darles algún dinero por dejar la bandera de Colombia en lo más alto.

La ministra precisó que hay una muy buena relación con la FCF, pero será esta la que se encargue de dar premios, si así lo considera, a los futbolistas por su papel en la cita orbital, para la que cada vez falta mucho menos.

Patricia Duque, ministra del Deporte. | Foto: COLPRENSA

“La verdad es que hemos venido haciendo un trabajo articulado porque no podemos apartarnos. (...) Aquí se trata de tener una cartera con las puertas abiertas para todos, independientemente de que tengamos los recursos o no”, manifestó.

En ese sentido, remarcó que siempre están dispuestos a escuchar a todos, con el objetivo de mejorar las condiciones y que el deporte colombiano crezca en todo. Por ello, reiteró que siempre buscarán brindarle apoyo a los atletas.

No obstante, señaló que en lo que lleva en el cargo, nunca ha dejado sin ayuda a los deportistas o federaciones que le tocan la puerta.

La funcionaria también habló de lo que serán los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en Los Ángeles en el 2028. Según dijo, está trabajando para lograr que lleguen los recursos necesarios para cada uno de los deportistas que representarán al país.