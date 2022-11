Ministro de Qatar explota por críticas a su país antes del Mundial y lanza duro mensaje

- Foto: NurPhoto via Getty Images

- Foto: NurPhoto via Getty Images

Mohamed bin Abdulrahman al Thani, ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, respondió este fin de semana a los miles de críticas que recibido en los últimos meses su país en la antesala de la celebración de la Copa del Mundo, y recalcó que “el deporte nunca debe politizarse”.

El encargado de la diplomacia del país árabe concedió una entrevista para la cadena de televisión británica Sky News, donde cuestionó a aquellos que “no pueden aceptar que un país pequeño de Oriente Próximo” sea el encargado de albergar la cita futbolística.

“Llamar a boicotear la Copa del Mundo, o a los que no van a venir a la Copa del Mundo, es su decisión al final del día, pero ¿por qué privar a la gente y al público de asistir al evento y disfrutarlo?”, puntualizó Bin Abdulrahman al Thani.

El ministro de Exteriores también se refirió a la cobertura mediática en contra del Mundial en Qatar, y denunció que se ha divulgado “información errónea”, que va en contra del país y las condiciones laborales, la persecución a la comunidad LGTB y el respeto a los Derechos Humanos.

Para el funcionario, “predicar desde la distancia no es la solución”, por lo que ha invitado a las potencias internacionales. que cuestionan a su país como sede de este importante evento deportivo a que se centren en primer lugar a sus problemas internos.

“¿Qué pasa con sus propios problemas dentro de sus países, con los que están haciendo la vista gorda? Honestamente, no soy solo yo o el pueblo catarí, hay muchas personas de todo el mundo que solo ven esto como una sensación de arrogancia”, agregó en Sky News.

El Mundial de Fútbol, que dará comienzo el próximo 20 de noviembre, ha despertado miles de críticas desde que en 2010 Qatar fuese designada como sede. Los derechos de los trabajadores que han construido la mayoría de los estadios, o el llamamiento a evitar hacer muestras de afecto en público han suscitado las, especialmente a medida que se acerca el inicio de la competición.

Sin embargo, desde la institución que rige las federaciones de fútbol, la Fifa, han instado a los países competidores a “no permitir que el fútbol se vea arrastrado a todas las batallas ideológicas o políticas que existen”, tal y como recuerda la mencionada televisión británica.

La confesión de Blatter

Joseph Blatter, que está suspendido desde hace años por casos de corrupción, decidió romper el silencio esta semana y aseguró en diálogo con el periódico suizo Tages-Anzeiger que elegir a Qatar como sede fue un error.

“La elección de Qatar fue un error. De hecho, acordamos en el comité ejecutivo que Rusia debería tener la Copa del Mundo de 2018 y Estados Unidos la de 2022. Solo puedo repetir: el premio a Qatar fue un error, y yo fui responsable de eso como presidente en ese momento”, expresó el expresidente de la Fifa.

Por último, concluyó: “La elección fue mala. Lo que me pregunto: ¿por qué el nuevo presidente de la Fifa (Gianni Infantino) vive en Qatar? No puede ser el jefe de la organización local de la Copa del Mundo. Ese no es su trabajo”.