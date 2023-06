Mauricio Lizcano invitó a los fanáticos a disfrutar del apasionante encuentro en paz. Sin embargo, la cabeza del ente deportivo indicó que no está acordado en su totalidad.

MinTIC agradece a Win Sports por permitir la transmisión de la final de la Liga en plazas públicas, aunque Dimayor afirma que no hay acuerdo

Tras darse a conocer la decisión que si se podrá ver el partido entre Millonarios y Nacional en las plazas públicas, el ministro de las TIC, Mauricio Lizano, agradeció en nombre del Gobierno la decisión que tomó Win Sports.

Recientemente, en las últimas se horas se generó una polémica en el marco de la gran final de la Liga BetPlay 2023 I. En este caso, los protagonistas no han sido los equipos ni los fanáticos; sino las alcaldías y Win Sports.

En aras de definirse el cotejo cumbre para los dos equipos, en una de las finales más llamativas en la historia de los torneos cortos, por supuesto, ningún fanático quiere perderse la gran cita que dará una estrella crucial, sea para ‘verdolagas’ o para los ‘embajadores’.

Daniel Quintero y Claudia López, alcaldes de Medellín y Bogotá - Foto: Archivo SEMANA / Esteban Vega

Si bien el canal de Win Sports es privado y requiere un aporte económico para visualizar los contenidos premium, tales como la transmisión de los dos partidos, resulta que las administraciones municipales de Bogotá y Medellín solicitaron el uso de pantallas gigantes en sitios públicos de ambas capitales. Tanto Claudia López como Daniel Quintero quisieron darle ese gusto a la población.

Como se veía venir, la decisión del canal fue darles un ‘portazo’ e indicar que esto no se podía aceptar bajo ninguna circunstancia, pues se “vulnerarían los derechos televisivos del fútbol profesional colombiano” y su retransmisión pública llevaría a sanciones penales, esto por respaldo de la ley.

Acto seguido, Win Sports dio a conocer un comunicado en el que explicó todos los motivos que soportaron su decisión. La información no cayó bien en los mandatarios, quienes no dudaron en rechazar la medida del canal privado.

Fue tal la relevancia de la polémica que el ministro de las TIC invitó al canal privado a considerar esa posibilidad de ver los partidos en los sitios públicos de ambas capitales. Finalmente, la propuesta rindió frutos y Win Sports al parecer aceptó prestar la señal para la transmisión del encuentro.

“En nombre del Gobierno del cambio, del Ministerio de las Comunicaciones, queremos agradecer a Win Sports y a la Dimayor por haber escuchado las peticiones de la ciudadanía, del alcalde de Medellín, de la alcaldesa de Bogotá y de este Gobierno para permitir la transmisión en sitios públicos de la final del fútbol colombiano”, declaró Lizcano.

Mauricio Lizcano Arango, ministro TIC. - Foto: Cortesía ministerio TIC

Del mismo modo, señaló que el paso a seguir es solicitarle a los ciudadanos disfrutar en paz del compromiso, tanto en Bogotá como Medellín, para que este evento sea muestra de sana convivencia.

Quintero informó que en la capital de Antioquia, la transmisión será en los siguientes puntos: Parque Lleras, Plaza Botero y Boulevard de la 68 en Castilla. Del mismo modo, López indicó que en la Dimayor estaban llegando a un acuerdo para reconsiderar la decisión para Bogotá.

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor. - Foto: Captura de pantalla - Dimayor

Sin embargo, Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, aseguró en SEMANA que aún no se ha llegado a un acuerdo y que no sabe por qué Daniel Quintero ya da por hecho que habrá transmisión.

El directivo agregó en Blu Radio: “No he hablado con Quintero, le acabo de escribir al celular. Todavía no (hay acuerdo), pero podemos llegar a uno entre las partes, nos podemos sentar. Hasta esta hora no hay acuerdo”, enfatizó. Por lo tanto, todavía está la duda si oficialmente se podrá ver el partido en las plazas públicas.