Misterio resuelto: Lewandowski reveló qué le dijo a Messi en el partido Argentina vs. Polonia

Este sábado iniciarán los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 con el partido de Argentina, una de las máximas favoritas al título, que recuperó su mejor versión enfrentando a Polonia el miércoles pasado. La albiceleste ganó 2-0 con tantos de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, suficientes para asumir el liderato y asegurar un rival más fácil en el papel.

Los polacos, encabezados por Robert Lewandowski, también clasificaron gracias a la diferencia de gol con México, pero el emparejamiento les dio como resultado tener que lidiar con Francia, el vigente campeón, que viene de perder contra Túnez pero ya demostró su poderío ofensivo con un Mbappé aspirante al Botín de Oro.

Lo cierto es que Polonia alcanzó a temer por su lugar en octavos, pues Argentina les pasó por encima e incluso los obligó a meter más ladrillos en la defensa cuando ya la derrota estaba prácticamente sentenciada. Ni siquiera la espectacular atajada de Szczesny al penal de Messi impidió que fueran los argentinos los que se llevaran los tres puntos.

Lewandowski admitió que prefirieron cuidar la diferencia de gol y de paso reveló el contenido de su charla con Messi, esa que fue captada por las cámaras de televisión una vez se terminó el partido en el estadio 974. “Messi y yo hablamos un poco. Fue divertido. Le dije a Messi que estaba jugando más defensivo que de costumbre, pero que a veces eso es lo que necesita el equipo”, señaló el delantero en Bild.

Y es que el propio Robert tuvo que ponerse ropa de obrero para cerrarle los espacios a Argentina en el segundo tiempo. Incluso hubo una jugada en la que agarró a Messi y no lo dejó escapar, provocando la molestia en el astro argentino, que hasta le negó el choque de manos como señal de disculpa. “Llegué a cruzarme con Messi y fue muy raro porque estábamos los dos en el centro del campo. Estaba defendiendo en el medio juego y yo sabía que tenía que ayudar al equipo”, recordó el ‘9′.

Messi y Lewandowski durante el encontronazo en el centro del campo - Foto: REUTERS

Aunque en ese momento se sintió la tensión entre ambos, al llegar el pitazo final hubo muestras de colegaje y hasta un abrazo de felicitación por la clasificación de ambos a octavos, donde ya separarán sus caminos por lados distintos del cuadro y solo se podrían encontrar de nuevo en una hipotética y casi imposible final.

Messi también habló al respecto de su cruce con Lewandowski, pero fue un poco más diplomático y no reveló mayores detalles. “No pasa nada, nada. El no habla español y a mí me enseñaron que todo lo que se habla en la cancha queda en la cancha y el vestuario”, dijo en TyC Sports.

¿Sí hubo ayuda?

A la ‘mano estirada’ y la conversación al final del partido no le faltaron condimentos, pues ambos clasificaron porque Argentina no hizo más goles, teniendo en cuenta que un tanto más hubiera clasificado a México y no a Polonia.

Una grabación desde el campo de juego evidencia cómo, al parecer, Lionel Scaloni, técnico de Argentina, le pide a Messi que bajaran el ritmo de ataque en el partido. De hecho, fueron los comentaristas de TyC Sports, canal televisivo argentino, quienes durante la transmisión abrieron el debate.

El diálogo entre Scaloni y Messi. "Si les hacemos un gol más se quedan afuera" pic.twitter.com/A2qqWtm4fZ — La pelota no se mancha (@ruedalapelota22) December 1, 2022

La cámara muestra al ‘10′ argentino acercarse a su DT para preguntarle cómo va el otro partido, es decir, el que disputaban México y Arabia Saudita, a lo que él respondió: “Dos cero, dos cero, si les hacemos un gol más se quedan afuera”.

Lo cierto es que, aunque Argentina hubiera querido ayudar a los mexicanos, ellos terminaron por eliminarse solos, pues el descuento de los saudíes en el último minuto los obligaba a marcar mínimo otro para que ese eventual tanto de la albiceleste los clasificara.