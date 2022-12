Por este video señalan a Messi y a Scaloni de haber hecho un pacto para eliminar a México del Mundial

¿Hubo un acuerdo para que Argentina no anotara más goles a Polonia y eliminara a México de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022? Una grabación del compromiso disputado el 30 de noviembre suscita controversia.

Pese a su comienzo con pie izquierdo en el Mundial, en el que cayó ante Arabia Saudita, Argentina recompuso su andar para vencer a México y a Polonia. Hasta ahí, todo bien, la Albiceleste comenzó a asumir el papel protagónico que le daba la prensa deportiva antes de que comenzara el máximo certamen del balompié.

Pero los dirigidos por Lionel Scaloni no solo dieron de qué hablar por su avasallante triunfo sobre los polacos, con un Robert Lewandowski opaco y el guardameta Wojciech Szczęsny como figura en el primer tiempo del partido.

Una grabación en redes sociales evidencia cómo, al parecer, Scaloni le pide a Messi que bajaran el ritmo de ataque en el partido. De hecho, fueron los comentaristas de TyC Sports, un canal televisivo argentino, quienes durante la transmisión abrieron el debate.

La cámara muestra al ‘10′ argentino acercarse a su DT para preguntarle cómo va el otro partido, es decir, el que disputaban México y Arabia Saudita, a lo que él respondió: “Dos cero, dos cero, si les hacemos un gol más se quedan afuera”.

El diálogo entre Scaloni y Messi. "Si les hacemos un gol más se quedan afuera" pic.twitter.com/A2qqWtm4fZ — La pelota no se mancha (@ruedalapelota22) December 1, 2022

El panorama era el siguiente: si Argentina le ganaba por tres goles de diferencia a Polonia, el combinado mexicano, que vencía dos a cero a Arabia Saudita, avanzaba a los octavos de final. Pero la Albiceleste no se reportó con una anotación más y la Tri se dejó descontar del conjunto asiático.

El Grupo C del Mundial, que en un comienzo no pintaba tan apretado, terminó así:

Argentina - 6 puntos (+3) Polonia - 4 puntos (0) México - 4 puntos (-1) Arabia Saudita 3 - puntos (-2).

Argentina, al terminar primera del Grupo C, deberá enfrentar en los octavos de final a Australia, segunda del Grupo D, por quien no muchos apostaron. La selección oceánica dejó en el camino a Dinamarca, que comandada por Christian Eriksen no pudo deslumbrar, y Túnez, que en la cancha pudo dar mucho más.

La tarea más difícil será la de Polonia, al enfrentar a la vigente campeona del Mundo, liderada por Kylian Mbappé, quien está viviendo una realidad de ensueño en su carrera deportiva. Eso sí, el equipo de Didier Deschamps se mostró vulnerable al caer en la última fecha ante Túnez.

En México señalaron a Messi por la eliminación de México

Tras la eliminación de México de la Copa Mundo, TNT Sports en ese país realizó una publicación en Twitter señalando a Messi por errar un penalti ante Polonia, culpándolo, hasta cierto punto, de la eliminación de la Tri. El tuit generó todo tipo de comentarios, desde los acostumbrados memes hasta las respuestas de quienes se sintieron ofendidos.

Se trata de un trino que dice: “Te necesitábamos, te buscamos y otra vez no te encontramos”, en alusión a Lionel Messi, que no deslumbró en el compromiso ante Polonia y, peor aún, erró un penalti. De haber anotado, México hubiera estado más cerca de avanzar a la siguiente ronda.

Te necesitábamos, te buscamos y otra vez no te encontramos. 💔#Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vN2JlDollp — TNT Sports México (@tntsportsmex) November 30, 2022

Cuando el cronómetro del compromiso marcaba el minuto 39, Messi, el referente de la Albiceleste cobró al palo de la mano izquierda de Wojciech Szczęsny, quien no solo adivinó hacia dónde iba el disparo, sino que voló para atajarlo.

Fue el mismo Szczęsny quien causó la pena máxima, pues en su intento de despejar la esférica tras ganar un mano a mano a Julián Álvarez, golpeó el rostro de Messi, dado que buscó cabecear para celebrar el primer tanto de su equipo.