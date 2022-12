Se vuelve viral favela de Brasil en la que apoyan a la selección de Argentina en el Mundial

Se ubica en Morro do Dendê, Río de Janeiro, y en ella le rinden tributo a Lionel Messi.

Entre argentinos y brasileños hay una sana rivalidad cuando de fútbol se trata. Lo dejó claro Lionel Scaloni, director técnico de la albiceleste, al ser preguntado por la clasificación anticipada de Brasil a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. “Soy sudamericano y estoy contento de que pase de ronda”, respondió.

Pero no solo las palabras del entrenador en una conferencia de prensa durante el máximo certamen del balompié dan testimonio de lo que podría definirse como una ‘hermandad’ entre ambas selecciones. En Brasil, por ejemplo, hay toda una calle dedicada a Lionel Messi y Diego Armando Maradona, los máximos exponentes del fútbol de ese país en toda su historia.

En Morro do Dendê, una población en el norte de Río de Janeiro, hay una favela en la que le rinden honor a Argentina, lo demuestran sus avenidas pintadas de color blanco y celeste, y sus paredes, adornadas no solo por las figuras de Maradona y Messi, sino de otros ídolos como la Bruja Verón y el Fideo Di María. Parece una locura, eso es cierto, pero demuestra que el fútbol une más de lo que divide.

Tanta extrañeza genera que exista una favela en la que se apoye al rival eterno de la canarinha que las imágenes no pasaron desapercibidas en redes sociales.

En uno de los videos que no tardaron en hacerse virales se ve a un brasileño conduciendo, literalmente, sobre una bandera argentina. A través del vidrio panorámico se divisan las paredes con el Pelusa pateando la ‘pecosa’ y grafitis alentando a Messi en Qatar. “No puedo creer que pintaron la favela toda de Argentina. No entiendo un carajo”, dice quien tomó la cámara para grabar.

En otra de las publicaciones que dan cuenta del aliento de los brasileños a la albiceleste, se lee: “Las favelas de Brasil a Argentina y celebraron su clasificación tras vencer a Polonia. Esto generó polémica en las redes sociales entre quienes no imaginan que en el país de la samba haya un bastión para su principal competidor. Morro do Dendê, el tercer barrio más grande de Río de Janeiro, la ciudad más famosa de Brasil”.

¿Y cómo no iba a suscitar polémica? Si incluso los talleres de motos y los capós de algunos carros reflejaron el apoyo de algunos cariocas a Argentina cuando la mayoría anhela el sexto título mundial de la verdeamarela. Hasta un retrato del Cholo Simeone hizo parte de la fiesta.

TyC | الأحياء الفقيرة في البرازيل 🇧🇷 تشجع الأرجنتين واحتفلوا بالتأهل بعد الفوز على بولندا.



😄 تسبب هذا بجدل في مواقع التواصل بين الذين لا يتصورون أنه في بلد السامبا، هناك معقل لمنافسه الرئيسي.



📍Morro do Dendé ، ثالث أكبر حي في ريو دي جانيرو المدينة الأكثر شهرة في البرازيل 🇦🇷🤚🏻 pic.twitter.com/nCyUSsZOVO — بلاد الفضة (@ARG4ARB) December 1, 2022

“Estoy contento de que Brasil pase”: Scaloni

Las declaraciones de Lionel Scaloni acerca de la clasificación de Brasil a octavos de final fueron registradas un día antes de que Argentina se jugara la vida ante Polonia, a la que derrotó dos tantos a cero.

“Soy sudamericano y estoy contento de que Brasil pase. El que piensa lo contrario está equivocado. Soy el primer fan del fútbol sudamericano. Si no está Argentina, prefiero que gane un sudamericano”, dijo el estratega.

Para muchos aficionados, estas palabras del entrenador fueron de dientes para afuera. Sin embargo, el argentino sin rodeos ya había elogiado a la selección de Tite, incluso lo hizo en el duelo más importante de los últimos años: la final de la Copa América.

Por otro lado, Scaloni se refirió a lo apretado que han estado los grupos. “Solo hay dos o tres selecciones clasificadas. Yo decía que era un grupo difícil, complicado, que hasta el último partido iba a tener algo en juego. Teníamos en cuenta que podía pasar esto. Venimos con una inyección anímica importante por haber ganado contra México y eso nos va a ayudar a reconfortarnos, a saber que es el camino a seguir. Comparado con Rusia no creo que valga la pena. Son escenarios y jugadores diferentes. No tiene mucho que ver”.