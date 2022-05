Mourinho puso sus ojos en un colombiano para reforzar el ataque de la Roma

Se acerca el final de la temporada en Europa y al tiempo empiezan a crecer los rumores sobre el futuro de varios jugadores que estarían pensando buscar nuevos horizontes. En esa ecuación entran algunos colombianos como James Rodríguez, Luis Sinisterra y David Ospina, entre otros, que esperan escuchar ofertas en el próximo mercado de verano para tomar una decisión.

Ni siquiera la vigencia del contrato suele ser impedimento para que los futbolistas se dejen seducir de los empresarios que por estas épocas hacen su ‘agosto’ con las millonarias comisiones que pagan los clubes por cumplir las peticiones de su entrenador, mucho más si tiene un nombre tan reconocido como el de José Mourinho.

De acuerdo a Rai Sports, una de las cadenas más reconocidas en Italia, el portugués ha puesto su mirada en uno de los jugadores colombianos con mejores números en el ‘viejo continente’ y de amplia trayectoria en la Serie A.

Se trata de Luis Fernando Muriel, delantero del Atalanta, que termina contrato a finales de 2023 y ha ‘amagado’ varias veces con salir del cuadro bergamasco. Al finalizar esta temporada, el colombiano tendrá plena libertad para negociar con otros clubes y así ir definiendo lo que pasará al terminar su vínculo, aunque Mourinho piensa llevarlo de manera inmediata.

El colombiano llegó a ocho tantos con Atalanta en la serie A 2021/22 - Foto: Getty Images

“Al final de la temporada, los caminos de Atalanta y Luis Muriel podrían separarse. Sin embargo, el colombiano podría salir de Bérgamo, pero no de la Serie A: de hecho, existe el interés de la Roma por el atacante, que ya habría iniciado contactos”, indica la versión de prensa.

La intención de abandonar a La Dea no es nueva para el atlanticense, pues en diciembre pasado se había rumorado con una fuerte posibilidad de dejar el equipo si llegaba una oferta convincente para ambas partes. En ese entonces mencionaron que Muriel había pedido irse por el rol de suplente en el que ya estaba catalogado, pero luego se dio la lesión de Duván Zapata y cobró el protagonismo que tanto estaba esperando.

El problema ahora es que Atalanta está cerca de quedarse sin participación en torneos europeos después de tres temporadas seguidas clasificando a Champions League, lo que supone un fuerte sismo en la plantilla y también en la continuidad del cuerpo técnico encabezado por Gianpiero Gasperini, ese que tanto ha defendido a Muriel y Zapata de las críticas.

“Trabajo en el Atalanta y empezamos otra temporada, como espero, será con ilusión renovada. Pero estas decisiones no las tomamos los entrenadores. Esperemos no perder otros partidos o también me echarán”, dijo recientemente el estratega italiano al respecto de su futuro como dueño del banquillo bergamasco.

Si es que Gasperini llega a irse, los dos colombianos podrían estar en peligro de salir dependiendo el que llegue a tomar las riendas del club, razones de sobra para que Muriel piense en adelantarse a los acontecimientos y aproveche su reputación en Italia para cambiar de aires a un equipo que es considerado como uno de los grandes e históricos en ese país.

Luis Fernando Muriel y Duván Zapata ya llevan un buen tiempo siendo los responsables del gol en Atalanta - Foto: Getty Images

Después de la temporada pasada en la que fue catalogado como el ‘suplente de oro’ gracias a los 22 goles que marcó en el campeonato local, el de Santo Tomás ha tenido un rendimiento empañado por las lesiones y la falta de ritmo. Esta campaña firma un saldo de 8 tantos en 25 partidos oficiales, 15 de ellos como titular, nada comparable a lo que había hecho en otras ediciones.

Dar el salto a la Roma sería una gran noticia a sus 31 años, pues sería su última posibilidad de acordar un gran contrato en Europa, sumado a que tendría asegurada la competencia internacional en un equipo que actualmente se encuentra quinto de la Serie A y disputando la semifinal de la Conference League frente al Leicester City.