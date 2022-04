Mundial Catar 2022: revelan los partidos de fase de grupos para los que más entradas han solicitado

Faltan poco más de 200 días para que el balón ruede en Catar dando inicio a una nueva edición de la copa del mundo, el título más anhelado por los fanáticos, jugadores y entrenadores que se pondrán cita por primera vez en medio oriente.

A pesar de las dudas que generó la designación de esta sede para 2022, la Fifa ha corroborado que es todo un éxito y ya se encuentran ultimando detalles para recibir a los miles de hinchas que viajarán a Doha del 21 de noviembre al 18 de diciembre de este año.

Como era de esperarse, todas las boletas están vendidas e incluso hay gente que se tuvo que quedar con las ganas por la gran demanda de aficionados que piensan asistir al Mundial.

Este viernes publicaron en la web oficial un nuevo informe en el que aseguran haber recibido “23.5 millones de solicitudes” de todo el planeta, siendo Catar, como país anfitrión, el que más gente llevará a los estadios. Arabia Saudí, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y México fueron los otros países “de gran tradición futbolística” que encabezaron la lista de aspirantes a conseguir una boleta para los partidos de fase de grupos y las rondas siguientes.

El gran atractivo de esta cita orbital será la corta distancia entre cada estadio, factor que le permitirá a los espectadores ver el partido de su selección en la mañana y luego viajar en automóvil a otro escenario donde se dispute el encuentro en horas de la tarde. Esa situación incidió directamente en la cantidad de solicitudes que responderá la Fifa con fecha límite hasta el próximo 31 de mayo.

Dicho informe también incluye una breve reseña sobre los juegos más apetecidos por los hinchas. Dejando como caso aparte el duelo de la gran final, “los partidos más codiciados están siendo, entre otros, Argentina vs. México, Argentina vs. Arabia Saudí, Inglaterra vs. Estados Unidos y Polonia vs. Argentina”.

Queda claro que el gran atractivo para el mundo y los aficionados locales será la presencia de la albiceleste comandada por Lionel Messi, en su última oportunidad de ganar el Mundial, y dirigida por un Lionel Scaloni que rompió la sequía en 2021 cuando conquistaron la Copa América frente a Brasil.

Argentina clasificó en el segundo lugar de las eliminatorias sudamericanas - Foto: Getty Images

El mejor mundial de la historia

Esta revolución en las distintas fases de venta indican claramente que para el fútbol no hay barreras, ni siquiera la distancia tan grande que separa a países como Argentina, Brasil o México respecto a Catar. Las tribunas estarán llenas una vez más para vivir el espectáculo más importante del deporte mundial.

Como bien lo dijo Gianni Infantino durante el discurso del sorteo, en la Fifa esperan que esta edición deje una huella histórica para todos los países. “Ustedes, sus futbolistas y sus seleccionadores son los protagonistas. Nuestra labor es llevar a cabo los preparativos para disputar la mejor Copa Mundial de la FIFA de la historia”, dijo el presidente.

“Las condiciones climáticas serán idóneas en noviembre y diciembre y, al ser el primer tercio de la temporada, los jugadores estarán en su mejor momento de forma. Además, no habrá (grandes) desplazamientos y se dispondrá de vanguardistas estadios e instalaciones de entrenamiento”, recalcó el máximo responsable de la Fifa.

“Asimismo, Catar tiene algo de especial: corazón. Un corazón que late por el fútbol con una pasión increíble para un país y una región que albergará su primer Mundial. Los hinchas que asistan al torneo festejarán juntos los éxitos, y los 5.000 millones de aficionados al fútbol de todo el mundo disfrutarán de sus selecciones y de un ambiente positivo. Este será un gran éxito colectivo”, finalizó el presidente que por estos días se encuentra en México revisando los adelantos para la copa del mundo del 2026.