Mundial Femenino | Así estallaron desde la tribuna los hinchas hacia Colombia, tras la derrota contra Marruecos

Es también el caso de una de sus rivales en el Mundial, pero compañera en la escuadra merengue, Athenea del Castillo, quien sobre la colombiana manifestó una profunda admiración: “Es que todo lo que se me ocurre es bueno, mágico. Todo lo que hace es increíble. Tú la ves y no piensas que tiene 28 años” , indicó la futbolista nacida en Solares, Cantabria.

Y no es para menos, con 18 años de edad, Linda Caicedo ha tenido un año maravilloso. Tres mundiales: sub 20 en Costa Rica, sub 17 en la India llegando a la final y el actual de mayores en Australia y Nueva Zelanda. Como si fuera poco, subcampeona de la Copa América, fichada en el Real Madrid con el que llegó a la final de la Copa de la Reina. Athenea sabe que comparte con una de las mejores jugadoras del mundo a futuro.