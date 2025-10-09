Mundial Sub-20: definidas todas las llaves de cuartos de final y fechas con Colombia a bordo

Marruecos y Estados Unidos se quedaron el jueves con los boletos para cuartos de final del Mundial Sub-20, tras dejar atrás a Corea del Sur e Italia, y se enfrentarán el domingo para alargar su sorprendente rendimiento en el certamen juvenil.

Estados Unidos confirmó su solidez tras golear 3-0 a Italia -ya había vencido 3-0 a Francia en fase de grupos – en un duelo en el que apenas lo inquietaron.

Estados Unidos vs. Italia en el Mundial Sub-20 | Foto: Photosport via AFP

El mediocampista del Parma, Benjamin Cremaschi, atacó un balón que cayó en el área pequeña en el minuto 15 para adelantar a Estados Unidos, luego de que la defensa azurra no fuera capaz de despejarlo tras un tiro de esquina.

El volante Niko Tsakiris estiró la ventaja en el Estadio El Teniente de Rancagua (90 km al sur de Santiago) gracias un tiro libre en el 79, tras un disparo a media altura por afuera de la barrera.

Cremaschi, goleador del campeonato con cinco tantos, sentenció tras un rápido contraataque en el 90+3, luego de una recuperación cerca de la mitad de la cancha, cuando Italia buscaba el descuento.

Se cruzan las sorpresas

Estados Unidos tendrá como rival en cuartos a la última selección africana del Mundial Sub-20, que ya derrotó a potencias como Brasil y España, y esta noche venció a Corea del Sur por 2-1.

Tras un centro que cayó al área surcoreana, el delantero marroquí Yassir Zabiri intentó una chilena que le rebotó al defensor Shin Min-ha en el minuto 8 y se coló en propia puerta.

Marruecos siguió de largo en el Mundial Sub-20 dejando en el camino a Corea del Sur | Foto: Photosport via AFP

El propio Zabiri, uno de los jugadores destacados del torneo juvenil, aumentó la ventaja en el 58 con un potente cabezazo que puso la tranquilidad en Rancagua.

Cuando apenas quedaban segundos para acabar el duelo, el defensor Smail Bakhty tocó la pelota con la mano, que provocó un penal que convirtió el delantero Kim Taewon en el minuto 90+6, sin que hubiese tiempo para un último intento asiático.

Cuartos de final Mundial Sub 20:

11 de octubre

México vs. Argentina

España vs. Colombia

12 de octubre

Estados Unidos vs. Marruecos

Noruega vs. Francia

Colombia sigue vigente

Sigue vigente el sueño de la Selección Colombia de ser campeón del Mundial Sub-20, que se viene llevando a cabo en Chile.

Después de superar la fase de grupos, los dirigidos por César Torres mostraron lo mejor de sí ante Sudáfrica, a la que vencieron por 3-1.

Selección Colombia Sub-20 avanzó a los cuartos de final tras vencer a Sudáfrica. | Foto: FIFA via Getty Images

Por fin se le abrió el arco ante Néiser Villarreal, quien marcó un doblete con el que el seleccionado nacional certificó su paso a los cuartos de final ante España.

Esta será la séptima vez que la Tricolor dispute esta instancia, con el anhelo de superarla e ir a las semifinales para estar a solo dos juegos de ser campeón.

El duelo ante los ibéricos se dará este fin de semana en Talca, Chile. Será desde las 3:00 p.m. (hora Colombia), el próximo sábado, 11 de octubre.