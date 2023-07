Nacional sumaría a la lista de candidatos un técnico extranjero para reemplazar a Paulo Autuori

Si bien no era la mejor relación entre Paulo Autuori y los aficionados de Atlético Nacional, no se esperaba que a semanas de iniciar el segundo semestre del año el brasileño dejara el cargo. De manera sorpresiva la salida del entrenador se dio este jueves y las razones de los verdes estuvieron expuestas en un comunicado oficial donde aseguraron que por “motivos personales”, era que se terminaba el vínculo.

La información revolucionó las primeras horas del día, pero al final significó un respiro para los seguidores verdes que desde la caída en la final histórica ante Millonarios, pedían con insistencia la cabeza del entrenador.

Ahora, mirando hacia el futuro el equipo antioqueño anunció que “a partir de este momento comenzará la búsqueda de un nuevo estratega que mantenga nuestro objetivo de tener un equipo competitivo donde tengan cabida jugadores experimentados y juveniles”.

Aunque parece ser muy pronto para conocer el nombre del sucesor en el cargo, desde ya medios afines a Nacional han empezado a dar a conocer nombres. En las últimas horas, reveló Universo Nacional, que una de las hojas de vida que próximamente llegaría es la del uruguayo, Alexander Medina, quien a sus 44 años tiene una larga trayectoria en equipos de su país (Nacional), Argentina (Talleres y Vélez) y hasta Brasil (Internacional).

Alexander Medina aparece en la lista de posibles técnicos para Atlético Nacional. - Foto: Getty Images

Según dio a conocer el mencionado medio, aun teniendo vínculo con un equipo en Argentina no vería con malos ojos despojarse de allí para dirigir un grande de Colombia. Además de esto, Universo Nacional afirma que este nombre ya estuvo en consideración de Emilio Gutiérrez, expresidente del equipo verde, lo que podría terminar aumentado las posibilidades de la llegada para el charrúa.

Autuori escapó de las críticas por las dos derrotas consecutivas que acumuló el cuadro verdolaga - Foto: Captura video ESPN

Este claramente no ha sido el único nombre que se empezó a escuchar durante las últimas horas como reemplazo natural del saliente Paulo Autuori. Particularmente, las otras opciones que surgieron tienen que ver todas con el cuadro verde, dado que dos ya estuvieron como entrenadores a cargo, mientras que uno fue jugador en su época y es ídolo para la hinchada que exigirá el mejor nombre.

Aunque son especulaciones en primera medida, los candidatos fueron: Leonel Álvarez, Reinaldo Rueda y Alejandro Restrepo. De los tres, el único que no ha tenido paso por el banquillo verde es el primero, los restantes dos ya tuvieron un ciclo, siendo el de más éxito con Rueda, quien fue el que brindó la oportunidad al club para terminar consagrándose en 2016 con la segunda Copa Libertadores en la historia.

En cuanto a posibilidades reales para entablar algún tipo de conversación y/o trato, solo podría hacerse de manera inmediata con los dos primeros, ya que estos actualmente no cuentan con ningún vínculo. Cabe recordar que en el caso de Leonel Álvarez, este sonó para llegar a Independiente Santa Fe hace un par de semanas, pero sus pretensiones económicas sobrepasaron los deseos del rojo.

Leonel Álvarez fue vinculado con Santa Fe pero la negociación no llegó a buen puerto. - Foto: Getty Images

Rueda, que tuvo su paso más reciente en la Selección Colombia con la que no pudo ir al Mundial de Catar 2022, por el momento no se le ha escuchado que tenga ofertas para seguir su carrera. Además, hacia mayo pasado puso en duda que siguiera dirigiendo pronto: “Estoy en el limbo si vuelvo o no vuelvo. He tenido posibilidades de selecciones, de clubes. Todo se ha evaluado y lo que quiero es un proyecto que esté más cerca al logro”.

Para finalizar, el de menos opciones podría llegar a ser Alejandro Restrepo. En su momento (2021-2022) ya estuvo al frente del equipo, le dio un título de Copa Colombia y lo clasificó a Copa Libertadores, pero aun así no tuvo la credibilidad por parte de la directiva que lo terminó despidiendo. Ahora su presente en el Deportivo Pereira es fenomenal y, aunque ha sido tentado para salir, demuestra querer seguir en firme con el matecaña.