Nariñense podría dejar a Ecuador sin Mundial de Catar; Colombia seguiría sin clasificar

La federación de fútbol del vecino país no se ha pronunciado hasta el momento con respecto a este tema.

Aunque las eliminatorias sudamericanas terminaron hace un mes, la Selección de Ecuador tendría en vilo su cupo al Mundial de Catar 2022 debido a la presunta mala inscripción de Byron Castillo, quien sería colombiano.

Las investigaciones sobre la nacionalidad del mediocampista empezaron hace más de dos años. Igualmente, el juicio se llevó a cabo este martes luego de que la fiscalía cerró el caso en 2021.

De acuerdo con el periodista Sebastián Bejarano, el abogado Luigui García presentó varias pruebas ante la corte que demostrarían que el jugador del Barcelona de Guayaquil nació en Tumaco, municipio ubicado en el departamento de Nariño.

“Acaba de terminar el juicio en Ecuador, donde se han mostrado las pruebas de que el jugador Byron Castillo, quien estuvo convocado en varias fechas de las eliminatorias por Gustavo Alfaro, es colombiano”, indicó inicialmente.

Acaba de terminar un juicio en Ecuador, donde se han mostrado pruebas de que el jugador Byron Castillo, quien estuvo en varios convocado en varias fechas de eliminatorias por Gustavo Alfaro, es colombiano.



Propiamente nacido en Tumaco, Nariño.



Actualmente milita en el Barcelona pic.twitter.com/ZjIOtQUqPe — Sebastián Bejarano (@sebabejag) April 26, 2022

Luego, el comunicador agregó: “La investigación, que se había cerrado en 2021, tiene nuevas pruebas que se presentaron a la Fiscalía. El doctor Luigui García es quien las presentó. Estas dicen que Byron Castillo es ciudadano colombiano”.

Bejarano, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar que en la Federación Ecuatoriana de Fútbol no hay ningún tipo de registro que verifique que el volante nació en el vecino país.

“Se decía que el jugador había nacido en General Villamil (Ecuador). En la Federación no hay registro de que esto sea así y hay irregularidades en la inscripción del jugador. Todo esto comprobado con su partida de nacimiento”, concluyó.

Cabe recordar que Byron Castillo estuvo presente en ocho partidos de las eliminatorias sudamericanas con el conjunto dirigido por Alfaro. Además, jugó ante Paraguay, Venezuela, Chile, Uruguay y Bolivia.

Ante estas revelaciones, en las distintas redes sociales han empezado a circular algunas versiones sobre la desclasificación de Ecuador. No obstante, ninguna entidad oficial se ha pronunciado hasta el momento.

Adjunto audio de las palabras del abogado Luigi García, quien presentó las pruebas hoy. Aclaro, se presentaron pruebas, no se ha declarado que sea colombiano. pic.twitter.com/SRvGcddL7E — Sebastián Bejarano (@sebabejag) April 26, 2022

La semana pasada también se conoció que la Selección de Ecuador podría perder su cupo debido a la falta de recursos económicos en la Organización Antidopaje (Onade).

Jannet Emén Sánchez, secretaria ejecutiva de esa entidad, aseguró recientemente que la Onade no está recibiendo fondos por parte del Ministerio de Deportes de esa nación, por lo cual no ha cumplido con las pruebas que exige la Agencia Mundial de Antidopaje (WADA).

“Ecuador podría ser catalogado sin cumplimiento y ser suspendido para representar al país de manera internacional. La selección también estaría en serio riesgo de ser suspendida a nivel internacional”, precisó en declaraciones recogidas por Ecuavisa.

Con respecto a estas afirmaciones, el Ministerio de Deportes no se quedó callado y se pronunció rápidamente. Además, puntualizó que se harían cargo de todos los gastos pendientes.

La cartera señaló adicionalmente que la Organización Antidopaje de Ecuador se creó de manera irregular y que en la actualidad están al día con la WADA. “No existe un riesgo de ser sancionados, ya que nosotros asumiremos de manera directa todos los valores pendientes. Tenemos una relación muy fluida y un contacto permanente con la Agencia Mundial Antidopaje”, indicó.

Pese a que la situación en el vecino país no se ha podido resolver, la Selección Colombia no se beneficiaría de ningún modo y no participará en la Copa del Mundo de Catar 2022, como se empezó a especular en las diferentes redes sociales.

El combinado nacional terminó en el sexto lugar de la tabla de posiciones de las eliminatorias suramericanas, a un punto del repechaje, mientras que Ecuador obtuvo su cupo directo y quedó en el mismo grupo de Catar, Senegal y Países Bajos.