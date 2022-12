Néstor habló sobre las críticas y el futuro de la Selección Colombia; habrá recambio para el Mundial 2026

Seis meses y 19 días lleva Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia. Ganó sus 3 partidos amistosos contra Guatemala 4 a 1, México 3 a 2 y a Paraguay 2 a 0.

“Trabajando en lo que nos gusta, el balance muy positivo. Más allá de los resultados. Es el inicio de un proceso en donde siento que los jugadores están convencidos de la idea que les estamos proponiendo, el armado de un equipo fuerte. Un grupo competitivo que va a disputar los compromisos que vienen y que en 2023 van a ser muy importantes”, dijo en entrevista con el canal oficial de la Federación Colombiana de Fútbol.

En enero enfrentará a Estados Unidos. Lorenzo realizó dos microciclos con jugadores del fútbol colombiano y espera hacer más con futbolistas juveniles de la de la Sub-20 como de la Sub-23 que planea, sean la base de Colombia en el próximo Mundial. Después llegarán las fechas Fifa y las eliminatorias.

“Tenemos una sola fecha amistosa que es en marzo. De acuerdo a como están dando las fechas, las Eliminatorias empezarían en junio. En enero viene el Sudamericano de la Sub-20, después tenemos Toulon Sub-23. Habrá jugadores del proceso que pueden estar cerca. Vamos a ver si podemos hacer microciclo con esa Sub-23 para armar un equipo competitivo que va a ser el futuro y el recambio de la Selección Mayor. La Eliminatoria también va a ser durísima, afianzar el equipo desde Barranquilla, que sea difícil jugar en Barranquilla para el rival y para eso tenemos que prepararnos, física y mentalmente”, confesó el entrenador, confirmando que la capital del Atlántico sigue como la casa de la tricolor.

Néstor Lorenzo resaltó el compromiso de sus jugadores de venir a la última concentración a pesar de estar en vacaciones por la finalización de las ligas de cara al Mundial. Además, habló de la combinación de experiencia y juventud.

“Los jugadores jóvenes y con mucha capacidad, lo que nos da esperanza, así como el compromiso de los grandes. A pesar de conocerlos había que estar en situación y ninguno dudó en venir en vacaciones para jugar con Colombia. Al contrario, pidieron el favor de estar y no pusieron problema. Es algo que me agrada. Los jugadores jóvenes le pueden dar mucho al futuro de la Selección. Se buscarán jugadores con procesos de selección. Que los de la Sub-15 en 8 o 10 años estén la Selección Mayor, hay que trabajar con una metodología uniforme”, anticipó.

Confesó que ha tenido muchas conversaciones con los técnicos de la liga colombiana. A Néstor Lorenzo se le ve constantemente con su cuerpo técnico encabezado por Luis Amaranto Perea en los estadios del país.

“Con los técnicos que hablé hemos coincidido en muchos puntos, hay una parte muy importante en la formación que debemos mejorar en todo sentido, desde lo técnico y táctico, hasta lo físico. Es un trabajo de hormiga, los clubes sabemos que necesitan invertir para sacar un jugador formado de la mejor manera. En lo que podamos ayudar desde nuestra posición vamos a colaborar”, puntualizó.

Néstor Lorenzo no teme a las críticas que ha desatado la Selección que no fue al Mundial y menos a las que él deba enfrentarse en su proceso.

“A mí no me enseñaron a decir lo que hago bien o hago mal, yo trabajo para obtener resultados. Si me detengo a contestar cada crítica, pierdo el foco. La idea es trabajar con una idea, poniéndole todo. El trabajo siempre paga, se lo digo siempre a los jugadores. Las críticas van a existir siempre, las constructivas las acepto. Nuestra tarea es estar acá, trabajar y generando ideas que mejoren el fútbol colombiano”, indicó.

Se visualiza en el próximo Mundial en Canadá/Estados Unidos/México para el año 2026.

“Me veo en el próximo Mundial, ojalá podamos estar presentes y compitiendo a gran nivel. Va a ser un camino muy duro, las selecciones sudamericanas son muy fuertes. Se ha visto que la competencia internacional también. Yo confío en que el grupo va a ir creciendo, el recambio se va a hacer paulatinamente y vamos a llegar con un mejor equipo, muy competitivos”, finalizó sobre el fútbol masculino y por su puesto se refirió a 2022 como el año del femenino teniendo en cuenta el segundo lugar en Copa América y el Mundial de la India Sub-17.

“Nos emocionaron las chicas, tanto aquí en la Copa América, como la Sub-17 en el Mundial. Es muy bueno que la mujer colombiana sienta el fútbol de esa manera, ojalá se arraigue en el corazón de todas las hinchas. El fútbol femenino está en constante desarrollo”, concluyó.