Néstor Lorenzo se hartó: explicó por qué llamó a Leonardo Castro y no otro a la Selección Colombia

Este llamado se dio luego de que Diego Valoyes, quien inicialmente había sido el convocado, no pudiera llegar a la citación por lesión. Precisamente ahí fue que surgió una crítica contra Lorenzo por citar un jugador que no es un reemplazo natural del extremo que milita en México.

Sobre no dar la oportunidad a algunos hombres con gran presente, señaló: “que sigan en ese nivel. Estamos abiertos a convocar a los mejores”. “Hay que limitar la lista, no se puede traer a 40 jugadores. Acá nadie está vetado o prohibido”, dijo tajantemente.

“Se aprende muchísimo, el recibimiento fue lo más importante, se ve la humildad y es una familia”. “ Con Montero he hablado, es mi papá, desde que llegué me dijo que aprovechara mi momento y vamos por buen camino. Espero aprovechar una linda oportunidad”, dijo sobre su recibimiento.

Para cerrar, en sus declaraciones habló sobre las primeras palabras con el profesor Lorenzo: “el profe me dio la bienvenida, que aprovechara el momento, me dijo que pueda que me tenga en cuenta para unos minutos. Si no pasa espero seguir trabajando. Me dijo que lo disfrute”.