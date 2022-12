El 10 había dicho en octubre de 2021 que el de Catar sería su último Mundial, porque no sabía si tendría “la fuerza mental para seguir jugando al fútbol”.

Neymar rompió su silencio y aclaró si estará o no en un próximo Mundial

El astro Neymar puso en entredicho su continuidad en la selección de Brasil luego de la eliminación este viernes contra Croacia (1-1, 4-2 en penales) en cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

“No garantizo al 100 % que volveré, necesito analizar, pensar un poco más en lo que es bueno para mí y para la selección (...). Tenemos que ver lo que pasará en el futuro, pero está claro que no estaré para el próximo Mundial”, dijo visiblemente golpeado en la zona mixta del estadio Education City de Doha, donde se disputó el encuentro.

El atacante, de 30 años, aseguró que su eventual renuncia a la canarinha, de concretarse, incluiría todas las competiciones: partidos amistosos, clasificatorio sudamericano, Copa América y Mundial.

El 10 había dicho en octubre de 2021 que el de Catar sería su último Mundial, porque no sabía si tendría “la fuerza mental para seguir jugando al fútbol”.

“El sentimiento es muy malo. Creo que es peor el de hoy que el que sentimos en la Copa pasada (derrota 2-1 con Bélgica en cuartos de Rusia 2018). Es difícil encontrar palabras para describir este momento”, afirmó.

“Luchamos, luchamos, tengo orgullo de todos mis compañeros, orgullo de la personalidad que tienen, de patear los penales, de encarar. No es fácil asumir esa personalidad”, agregó.

Gran favorito al título en Catar, Brasil perdió en penales con Croacia y aplazó el sueño de ganar el sexto título mundial.

Ney marcó el tanto de la victoria parcial e igualó a Pelé como máximo goleador de la Seleção, con 77 tantos.

Los croatas forzaron la definición desde el punto blanco al anotar en su único remate a puerta. “Solo erra quien se atreve. Lamentablemente, la bola no entró. No solamente yo, todos vamos a aprender de esto. No sé qué vendrá de aquí en adelante para la selección brasileña. Por ahora, hay que lamentar todo esto”, apuntó.

Asimismo, desde lo anímico Ney mostró está bastante conmovido por el resultado de su selección tras la eliminación y agregó que es “difícil, difícil encontrar palabras para consolarnos en este momento. Hay que intentar encontrar fuerzas para seguir, por más que sea difícil. Algunos se quedarán, otros a ver, pero espero que se dejen cosas importantes para que estos niños puedan seguir”.

Neymar se despide con dolor de su tercera y tal vez última cita mundialista, luego de los fracasos en Brasil-2014 (derrota 7-1 con Alemania en semis) y Rusia-2018 (revés 2-1 con Bélgica en cuartos).

Brazil's Neymar sits on the pith after his side lost in a penalty shootout the World Cup quarterfinal soccer match between Croatia and Brazil, at the Education City Stadium in Al Rayyan, Qatar, Friday, Dec. 9, 2022. (AP Photo/Manu Fernandez) - Foto: AP

Ahora bien, luego de la eliminación se pudo ver a Neymar arrodillado en la grama del estadio Education City Stadium, llorando y siendo consolado por algunos de sus compañeros. La tristeza del futbolista se reflejó luego de lograr un nuevo récord en su carrera, pero perdiendo nuevamente la oportunidad de llevarse una Copa del Mundo para su natal Brasil.

Aparte de las lágrimas que ocasionó la eliminación, los brasileños también se despiden de Tite, su entrenador, que antes de la Copa del Mundo ya había avisado su deseo de dar un paso al costado, independientemente del resultado. La ilusión era levantar la sexta Copa del Mundo, al punto que algunos portales en Brasil ya empezaban a discutir cómo acomodar la ‘nueva estrella’ en el escudo, algo que finalmente no podrá ser.

Cabe recordar que la selección de Brasil alzó por última vez la Copa del Mundo en 2002. Desde ese entonces, los europeos se han adueñado de los títulos mundiales.

