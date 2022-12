Se ven campeones: en Brasil ya empezaron a ver el lugar donde pondrán el sexto título mundial

Brasil disputa este viernes su partido de cuartos de final frente a Croacia, una serie que parece decantada a ser favorable para la canarinha, aunque Qatar 2022 ya ha dado suficientes pruebas de que no suele suceder lo que se piensa en la previa.

El equipo de Tite llega con la confianza por el cielo luego de golear a Corea del Sur en octavos y recuperar a Neymar, pieza clave en el andamiaje ofensivo que además disfruta de un momento inmejorable para Richarlison, actual goleador de los brasileños en el Mundial.

Tal es la ilusión que ha despertado esta selección, que algunos ya han empezado a ver donde quedaría mejor la sexta estrella en el escudo, ese que no actualizan desde el 2002, cuando Ronaldo Nazario y compañía conquistaron el pentacampeonato, poniendo a Brasil en lo más alto del palmarés de la Copa del Mundo.

Lance Digital, reconocido medio deportivo de ese país, sorprendió esta semana al hacer una publicación en la que le pregunta a sus seguidores cómo quedaría mejor el escudo en caso de salir campeones en Qatar. “¡ASUNTO SERIO! ¿Dónde debería estar la sexta estrella si viene la hexa? ¡Dilo!”, dice la descripción junto a una imagen en la que se ven distintas formas de acomodar las posibles seis estrellas.

Lo más curioso del caso es que, en los primeros minutos después de publicado, fueron pocos los comentarios que pidieron cautela y muchos los que eligieron alguna de las opciones puestas en debate por el portal.

Ahora que el post se hizo conocido en varios países del continente, sobre todo en Argentina, son miles los comentarios que celebran la ‘mufa’ en contra de la selección de Brasil, teniendo en cuenta que todavía les faltan varias fases por disputar, entre ellas una hipotética semifinal frente a su máximo rival en la Conmebol.

Croacia, primer escalón

El seleccionador brasileño, Tite, destacó la “resiliencia y persistencia” de Croacia, su rival el viernes en cuartos de final del Mundial de Qatar, pero aseguró que Brasil buscará desarrollar un “juego de excelencia” para clasificarse a las semifinales.

Tienen “calidad técnica individual, una calidad técnica colectiva, resiliencia y persistencia. Me enfoco en repetir los patrones de actuación de la selección. Reconocemos las virtudes del adversario, pero repetimos un patrón, jugamos un juego de excelencia. Y luego, que el mejor pase”, dijo este jueves en rueda de prensa en Doha.

Subcampeón en 2018, Croacia avanzó a cuartos de final del torneo árabe luego de vencer al sorprendente Japón en penales. En Rusia, ganó todos los juegos entre octavos y semifinales en definiciones desde el punto blanco o en la prórroga. “Es una defensa difícil de vencer, entonces tenemos que trabajar con esa tensión, respetando y sabiendo esa característica”, dijo por su parte Cléber Xavier, asistente técnico de Tite. “Sabemos cómo funcionan ellos, debemos mantener nuestro juego”.

Tite, de 61 años, destacó la “calidad técnica muy grande” del trío de centrocampistas de Croacia, conformado por el capitán Luka Modric, Mateo Kovacic y Marcelo Brozovic.

Tite habló en rueda de prensa, antes del choque de este viernes - Foto: AP

Y también aseguró que el lateral izquierdo brasileño Alex Sandro, baja desde el segundo juego (triunfo 1-0 ante Suiza) por un problema muscular en la cadera, probablemente no será inicialista en el estadio Education City. “Él va a entrenar en la tarde para ver su disponibilidad para ir al partido. La tendencia es que no participe, porque todavía no ha hecho un trabajo muy fuerte”, afirmó.

Sin Alex Sandro, Brasil debe repetir la zaga que aplastó 4-1 a Corea del Sur en octavos: Éder Militao por derecha, Marquinhos y Thiago Silva en el centro, y Danilo por izquierda.

El entrenador del ‘scratch’ también respondió a las críticas por bailar con sus jugadores en el tanto de Richarlison contra los coreanos, y por las danzas hechas por sus jugadores en ese cotejo. “No voy a comentar sobre personas que no conocen la historia y la cultura de Brasil, nuestra forma de ser”, afirmó.

*Con información de AFP.