“No lo pusieron y se molestó”: Fuad Char revela la razón por la que Juanfer Quintero se quiere ir de Junior

Lo que eran rumores se convirtió en una realidad: el mediocampista Juan Fernando Quintero no quiere seguir en Junior para la próxima temporada, pese a que aún le quedan seis meses de contrato.

Esta información fue confirmada por el propio Fuad Char, accionista del equipo barranquillero, quien atendió a los medios de comunicación en las afueras de la sede administrativa de la institución.

“Nos anunció esta mañana que no quiere seguir en el equipo, no ha dado muchas explicaciones. Vamos a seguir conversando con él durante el día a ver realmente qué está pensando”, explicó Char Abdala, quien apuntó que el futbolista les reveló que “no está bien, que no está cómodo y es un inconveniente grande, vamos a ver cómo lo manejamos”.

Desde la hinchada de Junior lo primero que se ha señalado es que Juanfer quiere ir a otro elenco, pero Fuad Char dijo que al equipo no ha llegado ninguna oferta. “Para nada”, expresó tajantemente.

La razón de la molestia de Juanfer Quintero

Pero lo más llamativo en las explicaciones que dio el dirigente del elenco barranquillero es cuando le insistieron en la razón que expresó el volante antioqueño de 30 años para decidir salir del club.

“Está sorprendido (se refiere al técnico Hernán Darío Gómez), no sé si tuvo un entrenamiento, hicieron una alineación, no lo pusieron y se molestó. Esperemos que se pueda resolver”, acotó Char.

El técnico de Junior, Hernán Darío Gómez, y Juanfer Quintero. - Foto: Twitter: @JuniorClubSA

Junior tuvo un entrenamiento el pasado jueves 6 de julio entre titulares y suplentes, espacio donde Quintero no hizo parte del elenco que se considera el inicialista del ‘Bolillo’ Gómez.

Creen que pueden convencer a Quintero

Desde Fuad Char y la junta directiva de Junior la intención es lograr un acuerdo para que Quintero se mantenga en la institución.

“Esperamos revisar con él y el técnico la razón que nos pueda entregar y si podemos resolver, lo haremos para que se quede y cumpla su contrato hasta el 31 de diciembre”, explicó el dirigente.

Relación ‘Bolillo’ - Juanfer

El mediocampista ha venido realizando hasta ahora la pretemporada con total normalidad con Junior, incluso, ha participado en los más recientes amistosos de la escuadra que dirige Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez.

Ante las críticas que ha recibido Juanfer, el ‘Bolillo’ salió en su defensa, diciendo que “si vienen aquí y lo ven trabajar, quedarán encantados con su dedicación. Si me preguntan quién es el jugador más comprometido del Junior, es Juan Fernando Quintero”.

Por ahora no se ha informado qué pudo pasar entre el técnico y el jugador, sobre todo porque cuando llegó a Junior el técnico explicó que Juanfer era como un hijo, ya que era muy cercano a su familia.

Lo que había dicho Juanfer

Hace un mes, el mismísimo Quintero había respondido a los rumores de una supuesta salida de Junior: “yo nunca he dicho que me voy, si pasa otra cosa diferente se dará la noticia. Estoy acá, estoy feliz, y con la expectativa de lo que va a pasar”.

Juan Fernando Quintero ha hecho la pretemporada con Junior. - Foto: Junior Club SA

Juanfer también dijo en su momento que buscaba tener un buen semestre, dejando atrás los problemas físicos. “Las lesiones hacen parte del fútbol, nadie se quiere lesionar, en particular sufrí mucho, sentí muchos dolores, nadie sabe lo que pasé en esos momentos. Pero ya estamos bien”, destacó.

Nuevo refuerzo de Junior

Además de hablar del tema Juanfer Quintero, Fuad Char también explicó que siguen en la búsqueda de un defensor central.

“Estamos pendientes, estoy buscando otro defensa. (Brayan) Ceballos ya viene, creo que llega hoy”, dijo el accionista del equipo.

Brayan Ceballos, central colombiano que llegaría a Junior. - Foto: Getty Images

El caleño de 22 años llegaría desde Fortaleza, de Brasil, y pese a que estuvo cerca de terminar en el América de Cali, la decisión final habría estado por los lados del conjunto barranquillero.