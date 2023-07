“No quisieron que me quedara”, campeón con Atlético Nacional lanzó duros dardos en contra de la directiva del club

Atlético Nacional ahonda una crisis deportiva que lo tiene en el ojo de la crítica por parte de su hinchada. El equipo verdolaga no pasa por su mejor momento después de caer con Millonarios en la gran final del fútbol colombiano y con Patronato por Copa Libertadores.

Lo anterior ha desatado la furia de sus hinchas que incluso se han hecho sentir con pancartas en el estadio Atanasio Girardot. “Ya sacaste a tu equipo campeón, ¿cuándo te vas?”, decía el cartel que lució en las gradas y que hizo que el partido se detuviera por varios minutos. Al final, miembros de logística del estadio hicieron quitarla por exigencia de la Conmebol, que tiene prohibido exhibir mensajes amenazantes por parte de los hinchas.

Atlético Nacional cayó en la final frente a Millonarios a pesar del gol de Jefferson Duque. - Foto: Corbis via Getty Images

No obstante, este no ha sido el único momento de la temporada donde el equipo ha sufrido las molestias de su hinchada. A comienzo de torneo, la fanaticada verdolaga se hizo sentir por las diversas salidas de figuras del equipo que se consagró campeón en 2022.

Una de las salidas más dolorosas fue la de Emanuel Olivera, quien tiempo después apareció para hablar de la actualidad del club verde y lanzar duros dardos en contra de su dirigencia. Esto se dio este viernes en charla con el Vbar Caracol, asegurando que su continuidad no se dio por la negligencia de los altos mandos.

“Fue por temas de la directiva, a mí me llevó Sebastián Lópera, confiaron en mí, pero desde que hubo nueva directiva, no quisieron que me quedara, tuve que irme a Argentina y me dijeron que no seguiría, no se renovó el contrato”, dijo.

Y agregó: “Nosotros hicimos una contrapropuesta, dije que me quedaba por el mismo salario, pero me dijeron que no iba a seguir, quedé agradecido con la gente que me apoyó y me quiso”.

Emanuel Olivera vistió en Colombia los colores de Nacional. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Ya después de su salida, Olivera tomó rumbo al fútbol argentino para vestir los colores de Banfield. No obstante, para este segundo semestre de 2023, el ‘Turro’ como es apodado regreso al fútbol colombiano para lucir la camiseta del Junior de Barranquilla.

El defensor jugó 15 partidos este semestre con Banfield, sumando la nada despreciable cantidad de 1346 minutos sobre el campo de juego.

¿Qué se espera en Nacional durante las siguientes semanas?

En la primera parte del año, el conjunto antioqueño ganó la Superliga ante el Pereira, fue subcampeón de la Liga y avanzó a octavos de final de la Libertadores, hecho que no pasaba desde 2018, en la época de Jorge Almirón.

Pero a Autuori no solo lo señalan por los resultados, sino también porque el juego de Atlético Nacional no ha sido el mejor a lo largo del semestre y porque dejó una pésima imagen con el manejo de los cambios en el último tramo de la final contra Millonarios en el estadio El Campín.

Por petición de los jugadores, Autuori terminó haciendo unas variantes distintas a las que tenía planeadas, lo que causó críticas a su autoridad sobre el plantel verdolaga.

A pesar de todo esto, la dirigencia de Atlético Nacional le ha comunicado al técnico brasileño que tiene la confianza para seguir en su proyecto al mando del club antioqueño, con el objetivo de seguir promoviendo jóvenes.

Es más, el periodista Carlos Antonio Vélez, en el espacio radial de Palabras Mayores de Antena 2, indicó que los directivos y el entrenador tuvieron una reunión donde reafirmaron el compromiso de ambas partes.

Pero lo más llamativo es que Autuori, antes de irse de vacaciones, prometió que las cosas mejorarán para el segundo semestre del 2023.

“Autuori dio las explicaciones del caso, dijo que esto iba a mejorar y se fue de vacaciones”, manifestó Vélez.