“No te dejes morir”, esposa de Dani Alves estremece las redes con su llanto

La modelo española no esconde su difícil momento

Dani Alves sigue en la cárcel después de ser detenido el 20 de enero por ser acusado de violación a una joven de 23 años en una discoteca en Barcelona. Johana Sanz, su pareja, hace pocos días publicó una carta anunciando la separación.

Esta vez, se dejó ver en un conmovedor vídeo en el que llora desconsolada en su cama y ha estremecido las redes sociales.

El audiovisual está acompañado de un largo texto en el post.

“La sensación de que te ahogas, de que duele tanto, que no quieres más ese dolor interno, de que necesitas exteriorizarlo como una herida para poder curarlo. Pero no se puede. Lo único que puedes hacer es llorarlo, aceptarlo y superarlo”, inicia su publicación en instagram.

Dani Alves junto a su esposa Joana Sanz - Foto: Instagram @danialves

Sus letras son, además de una experiencia personal, un consejo para las personas que como ella pasan momentos difíciles.

“Haz por ti, en lo que te hace sentir bien, en lo que te hace salir del bucle de tristeza. A mí me ha servido de mucho apoyo mis amig@s, mi familia, mi entrenador, las personas que trabajan conmigo, mis animales y por supuesto mi psicóloga”, indicó.

Sus letras se acompañan con imágenes de cada momento que describe. “Fortalece tu cuerpo y tu mente, aunque no tengas ganas de nada, tú puedes. Tienes mucho que hacer en esta vida, no te dejes morir, no te dejes vencer por las adversidades”, aconsejó.

Le habla especialmente a las mujeres a quienes las invita a o fijarse en el qué dirán.

“Llora, enfádate, baila, ríe. Haz lo que sientas en el momento. Hablarán de que lo hiciste bien o mal, que no te importe, que no te afecte la opinión de lo ajeno a los que han vivido cada momento contigo. Quiérete, porque tú eres la única persona con la que estarás el resto de tu vida”, concluyó.

Cabe recordar que la modelo española perdió a su mamá hace poco.

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 17: Dani Alves and Joana Sanz attend the Earthshot Prize 2021 at Alexandra Palace on October 17, 2021 in London, England. (Photo by Joe Maher/Getty Images) - Foto: Getty Images/Joe Maher

Divorcio entre Dani Alves y Joana Sanz podría tornarse ‘eterno’; abogado matrimonialista explica por qué

Para explicar el proceso de divorcio de Dani Alves y Joana Sanz, el programa televisivo español Ya es mediodía, emitido por Telecinco, entrevistó al abogado Alberto García Cebrián, Premio Nacional de Ley en 2020 en ese país y experto en divorcios.

Una de las principales dudas en torno a este caso es si se puede tramitar el divorcio con Dani Alves en prisión, hecho en el que el jurista ahondó. “Se puede tramitar el divorcio aunque uno de los cónyuges esté en prisión, pero con la limitación de que evidentemente no se podrá desplazar. Se puede tramitar tanto en el juzgado, por lo contencioso o de mutuo acuerdo, como ante notario”, comentó.

Ahora, dependiendo de si es contencioso o de mutuo acuerdo, el divorcio podría demorar hasta un año, es decir, cuando ya se haya adelantado el juicio contra el futbolista.

“Si fuera contencioso, en el caso de que uno lo pidiera y el otro no lo aceptara, podría ser un plazo de más de un año. Si fuera de mutuo acuerdo en el juzgado, que no es la mejor opción, porque se demora innecesariamente, podemos estar hablando de cuatro, cinco, seis meses debido a la huelga de los letrados de la administración de Justicia. En este caso podría estar después del verano”, comentó.

La esposa del futbolista optó por escribir una sola palabra, pero luego apareció con otro mensaje. - Foto: Instagram: @joanasanz

La mejor opción, siempre que ambas partes estén de acuerdo, es que un notario visite a Dani Alves en la prisión.

“El notario sería el que se desplazaría a la prisión para realizar la gestión y en este caso sería inmediato, muy rápido. Lo que tarden en hacer la gestión, que pueden ser un par de días, tres o una semana”, expuso.