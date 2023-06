No todo fue bueno: la contundente crítica de Faryd Mondragón a Néstor Lorenzo tras los amistosos de la Selección Colombia

La Selección Colombia cerró con altura su gira por Europa al vencer de manera contundente a su similar de Alemania, el rival más complicado hasta el momento en la era de Néstor Lorenzo. El gran resultado en suelo teutón alargó el invicto del técnico argentino por ocho fechas y genera alta expectativa para lo que será el comienzo de las eliminatorias.

Bajo este panorama, el mismo Lorenzo se ha sabido llevar los elogios de hinchas y prensa, que hasta la fecha ha sido analítica con su rendimiento. Dos referentes como Carlos Antonio Vélez e Iván Mejía exaltaron el gran trabajo del seleccionado y auguran grandes cosas para las clasificatorias al Mundial de 2026.

“Buena victoria de Colombia en una presentación llena de matices tácticos interesantes. Presión alta, colectivo en el retroceso para rearmar la figura, con las limitaciones de siempre en creación. Una idea para mantener. Ahora, a ser equilibrados en el elogio”, escribió Mejía en su cuenta personal de Twitter.

Luis Díaz celebrando su gol con la Selección Colombia ante Alemania. - Foto: Getty Images

Si embargo, para Colombia y Lorenzo no todo fue color de rosa, pues un referente de la Tricolor, como Faryd Mondragón, sí encontró un lunar la gira europea. El exarquero del equipo nacional criticó la ausencia de Kevin Mier en el arco para los duelos, pues fue inocua su convocatoria.

“No queremos ser aguafiestas, pero hay ese lunar porque Lorenzo se equivoca. Propongo dos escenarios: No convoca a Mier y Montero, y Vargas tapa los dos partidos. El otro escenario es que debió tapar Montero uno y el otro Mier, pero hacer viajar a Mier y no darle minutos no me parece justo con Atlético Nacional”, dijo.

“Habría sido fabuloso para nosotros que Kevin Mier tuviera minutos contra Alemania, porque ya que lo facilitamos, lo que uno siempre quiere es que actúe y no perderlo en una final y tampoco verlo en selección”, agregó.

Selección Colombia durante el himno en el Veltins Arena de Gelsenkirchen - Foto: AP

La mira en las eliminatorias

El camino de la Selección Colombia será el mismo que tuvo que seguir cuando intento, sin éxito, clasificar al Mundial Qatar 2022. La primera jornada se disputará en septiembre de este año y contempla dos fechas.

En el duelo de apertura, Colombia recibirá a Venezuela y luego deberá visitar a Chile; un mes después, Colombia será anfitrión de Uruguay y luego tendrá que medir fuerzas con Ecuador en el Estadio Olímpico de Atahualpa.

La última jornada de este año también contempla dos fechas y en la primera de ellas se dará uno de los partidos más esperados por los hinchas de la tricolor: Colombia vs. Brasil, duelo que debería jugarse en el Metropolitano de Barranquilla, si nada extraordinario ocurre. La selección cerrará su calendario de 2023 cuando visite a Paraguay.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo volverán a tener acción por las Eliminatorias al Mundial México, Estados Unidos, Canadá 2026 en septiembre de 2024, cuando visite a Perú y reciba a Argentina, selección campeona del mundo en Qatar 2022.

Las Eliminatorias se extenderán hasta septiembre de 2025, mes en el que Colombia tendrá que recibir a Bolivia y visitar a Venezuela en su última presentación.

Juan Guillermo Cuadrado festejando el segundo gol de Colombia ante Alemania. - Foto: FCF

Este será el calendario de Colombia para las Eliminatorias al Mundial 2026.

Septiembre 2023

Jornada 1

Colombia vs. Venezuela

Jornada 2

Chile vs. Colombia

Octubre 2023

Jornada 3

Colombia vs. Uruguay

Jornada 4

Ecuador vs. Colombia

Noviembre 2023

Jornada 5

Colombia vs. Brasil

Jornada 6

Paraguay vs. Colombia

Septiembre 2024

Jornada 7

Perú vs. Colombia

Jornada 8

Colombia vs. Argentina

Octubre 2024

Jornada 9

Bolivia vs. Colombia

Jornada 10

Colombia vs. Chile

Noviembre 2024

Jornada 11

Uruguay vs. Colombia

Jornada 12

Colombia vs. Ecuador

Marzo 2025

Jornada 13

Brasil vs. Colombia

Jornada 14

Colombia vs. Paraguay

Junio 2025

Jornada 15

Colombia vs. Perú

Jornada 16

Argentina vs. Colombia

Septiembre 2025

Jornada 17

Colombia vs. Bolivia

Jornada 18

Venezuela vs. Colombia