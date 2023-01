Noël Le Graët deja la presidencia de la Federación Francesa de Fútbol tras denuncias de acoso sexual

Noël Le Graët dejó este miércoles de ser presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) hasta que no se dé a conocer el resultado de la auditoría encargada por el Ministerio de Deporte de su país en relación con su trabajo al frente del organismo y de las acusaciones de posibles acoso sexual.

El Comité Ejecutivo de la FFF se reunió de forma extraordinaria en París para tratar varios temas, entre ellos la continuidad del dirigente, de nuevo en el centro de la polémica tras sus declaraciones sobre Zinédine Zidane y la posibilidad de que este hubiera asumido el mando de la selección nacional masculina.

Las palabras de Le Graët, cuyo mandato es actualmente hasta 2024, trajeron una reacción crítica por parte de varios frentes y arrojaron más dudas sobre su continuidad en el sillón presidencial, ya en entredicho por las acusaciones de posible acoso sexual a varias empleadas y a la agente Sonia Souid.

“Noël Le Graët ha optado por retirarse de sus funciones como presidente de la Federación hasta la comunicación final de la auditoría realizada por el Ministerio de Deporte, y a la espera de su análisis por el Comité Ejecutivo de la FFF”, apuntó en un comunicado el ente federativo.

Noël Le Graët estuvo presente en la final del Mundial de Qatar 2022. - Foto: REUTERS/Molly Darlington

Además, el organismo confirmó que ahora será Philippe Diallo, vicepresidente adjunto de la FFF, el que actuará como presidente interino y también como director general interino tras la decisión de despedir de ese puesto a Florence Hardouin, muy crítica con el actuar de Le Graët, “como medida cautelar”.

Por último, el Comité Ejecutivo de la FFF, una vez que fue “informado” de la renovación de Didier Deschamps como seleccionador nacional, comunicada el pasado sábado, decidió validarla “por unanimidad”.

Las acusaciones

La agente Sonia Souid denunció este martes en declaraciones al diario deportivo L’Équipe y a la emisora RMC el comportamiento sexista del presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët.

“Me dijo cara a cara, en su apartamento, muy claramente, que si quería que me ayudara tenía que tener relaciones”, afirmó Souid, que deseaba reunirse con Le Graët y que quería hablar con él de cómo promocionar el fútbol femenino.

Sonia Souid, agente de jugadores, hizo pública su denuncia contra el directivo. - Foto: Instagram Sonia Souid//AP/Christophe Ena

“En septiembre de 2014, me llama (Le Graët), me dice que soy brillante, que he logrado hacer cosas extraordinarias y que quiere presentarme a Brigitte Henriques, el máximo cargo del fútbol femenino en la FFF. Quiere que nos veamos en su apartamento de París”, contó la agente.

“Cuando llego, ya veo dos copas de champán llenas. Estoy esperando a Brigitte Henriques, pero no llega y él agrega: ‘Sabes, no la necesitamos. Si ambos somos lo suficientemente cercanos, podré hacer realidad tus ideas’. No toqué las copas, también tenía miedo de que hubiera algo en eso... Escuchamos tantas historias”, agregó.

Las pruebas

En una investigación, la revista So Foot había hablado de comportamientos fuera de lugar de Le Graët, especialmente de SMS (mensajes de texto) de contenido sexual, que el patrón del fútbol francés niega.

La emisora France Inter reveló que “varias mujeres” habían “denunciado en la auditoría la actitud de Noël Le Graët hacia ellas”, algo que fue confirmado por una fuente cercana al asunto.

Noël Le Graët junto al técnico de Francia, Didier Deschamps. - Foto: AFP

Según esa radio, una exdirectiva había “mostrado a los inspectores mensajes de texto y mensajes de WhatsApp” que “no son ilícitos pero (...) que generan preguntas teniendo en cuenta la relación jerárquica existente entre ellos”.

“Llama mucho. Tengo mensajes de voz y algunos SMS”, afirma por su parte Sonia Souid.

Desde el domingo, Le Graët está además salpicado por otro asunto que ha generado gran revuelo en Francia, sus palabras consideradas despreciativas hacia un ídolo del fútbol del país, Zinédine Zidane.

En declaraciones a la radio RMC, Le Graët dijo que a Zidane “ni le hubiera respondido al teléfono” porque su única opción era renovar al seleccionador Didier Deschamps, algo que se anunció el sábado, ampliando su contrato hasta 2026. Zidane sonó durante mucho tiempo como candidato al puesto.

Con información de Europa Press y AFP.