Junior no solo va por Juanfer Quintero: quieren repatriar a otros dos colombianos, uno está en Europa

Junior de Barranquilla se alista para afrontar la temporada 2023 del fútbol colombiano, en la que buscará ser protagonista de la Liga BetPlay y conseguir de nuevo el título. Además, dentro de los objetivos está clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y buscar un cupo para la próxima Libertadores en 2024.

Los equipos colombianos con presencia en Copa Libertadores son Millonarios, Independiente Medellín, Atlético Nacional y Deportivo Pereira, con los dos primeros desde la fase 2 y los otros con cupo directo a fase de grupos. Mientras que en la Sudamericana se enfrentará por un boleto a la fase de grupos, Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla y Águilas Doradas vs. Santa Fe.

De ganar su llave, que será a partido único en el Manuel Murillo Toro de Ibagué, el conjunto tiburón clasificará a la fase de grupos del segundo torneo continental de la Conmebol.

Y para cumplir con los objetivos de 2023, Junior le madrugó a la renovación de su plantilla con refuerzos y salidas. A la fecha, los jugadores que han dejado al cuadro rojiblanco son Fernando Uribe, Jorge Arias, Yesus Cabrera, Fabián Sambueza, Carmelo Valencia, Jhon Pajoy, Edwuin Cetré, Omar Albornoz y Daniel Giraldo.

Pero no todo son bajas, pues llevan 11 fichajes confirmados para la próxima temporada y se esperan más. Los jugadores que ya se pusieron la camiseta del tiburón son Iván Scarpeta, Amaury Torralvo, Vladimir Hernández, Léider Berrío, Brayan León, Edwin Herrera, Jhon Vélez, Leider Berdugo, Howell Mena y Luis Sandoval. Los cuatro últimos llegaron provenientes del Barranquilla FC, que funge como filial del cuadro rojiblanco.

No contentos con las nuevas caras que ya tienen, la institución de la capital del Atlántico busca hacerse con los servicios de Juan Fernando Quintero, con quien llevan varios días negociando con la esperanza de alcanzar los números que exige el mediocampista internacional con la Selección Colombia.

Pero aún hay más, pues mientras todos están pendientes de la novela del ‘10′, Junior de Barranquilla estaría finiquitando otras negociaciones. Además de contar con Quintero, la intención sería repatriar a otros dos futbolistas para este inicio del 2023.

Se trata de Neyder Yessy Lozano Rentería y Juan Sebastián Quintero Fletcher, jugadores colombianos que actualmente militan en el exterior. El primero juega como central en el Lugo de la Segunda División de España, mientras que el otro está en el Juventude de Brasil.

Neyder Lozano, de 28 años de edad, nunca ha tenido la oportunidad de jugar en Colombia porque desde muy joven se fue a España tras destacar en las divisiones menores de Millonarios. Además del Lugo, ha vestido las camisetas de San Sebastián de los Reyes, Elche y Grada, en este último compartió camerino con Carlos Bacca, actual referente del Junior.

En las últimas horas, en conversación con El Vbar de Caracol Radio, el defensor dio a conocer que las negociaciones con Junior de Barranquilla es algo que “está manejando un representante muy cercano” a él en Colombia. Eso sí, dijo que “todavía no hay nada en concreto” y están “esperando qué pasa”.

“Gracias a Dios estoy activo, entrenado con el Lugo porque la liga retomó después de las navidades y ahora estoy esperando qué sucede”, agregó.

Además, indicó que él no ha “hablado con los directivos de Junior”. “He sabido cómo van las cosas, pero nada en concreto. No puedo decir nada más porque no sé nada más. He hablado sobre el equipo con Carlos Bacca, quien fue mi compañero en el Granada”.

Por su parte, Juan Sebastián Quintero, defensa de 27 años de edad, que también puede jugar como volante defensivo, sí debutó en Colombia con el Deportivo Cali y desde inicios de 2019 está en el fútbol de Brasil. Ha jugado en Fortaleza, Vasco da Gama y Juventude, además tuvo un corto pasó en el Sporting Gijón en 2017 antes de volver al conjunto azucarero para volver a salir al exterior.

En charla con el mismo medio, Quintero reveló que “sí hay acercamientos” con el Junior de Barranquilla y está “feliz porque es un equipo grande de Colombia”. Pero así como en el caso de Neyder, aún no hay nada concreto y siguen las negociaciones.

En cuanto a la programación del cuadro barranquillero para esta temporada, el inicio de la Liga BetPlay I-2023 se dará a finales de enero, mientras que la primera fase de la Copa Sudamericana será en marzo. Junior se enfrentará al Deportes Tolima el próximo 9 de marzo por un cupo a la fase de grupos.

Antes de iniciar con los torneos oficiales, el conjunto tiburón perdió en un amistoso 2-1 en su visita a Alianza Lima de Perú y este miércoles cerrará la pretemporada ante el Club Carlos A. Mannucci con un partido a las 6:30 p.m. (hora colombiana).