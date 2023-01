Santiago Arias baja de la nube a los hinchas de Millonarios que anhelaban su llegada; estos son los equipos que lo quieren

Una gran expectativa se ha generado en el fútbol colombiano de cara al 2023 con la llegada de varias figuras a los grandes equipos. La ventana de pases ha tenido grandes movimientos, dejando a los históricos muy bien parados para competir por la estrella de mitad de año, además de recuperar la buena imagen en los torneos internacionales, algo que no ocurre hace varios años.

Uno de los que ha tenido pocos movimientos, pero importantes, ha sido Millonarios, club bogotano que en esta temporada peleará la Copa Libertadores y se busca armar para ello. Hasta el momento, los azules se han reforzado en su ataque con las incorporaciones de Fernando Uribe y Leonardo Castro, el goleador del último semestre con Pereira.

Por otro lado, el elenco dirigido por Alberto Gamero se ha movido para reforzar su mediocampo con la vuelta de Daniel Giraldo, jugador que arregló su desvinculación con Junior para unirse a las toldas azules.

Millonarios espera aclarar el tema de Gómez en las próximas horas. - Foto: Prensa Millonarios FC

Ahora bien, a Millonarios han sonado un sinnúmero de nombres de alto calibre para llegar, sin embargo, ninguno se ha concretado. El último en sonar con fuerza y generar un remesón en el mercado fue Santiago Arias, defensor colombiano que ha militado de los mejores equipos de Europa y que en este momento se encuentra libre.

El pasado sábado 7 de enero surgió la versión de que el lateral habría sido ofrecido a Millonarios para este 2023 ante la falta de propuestas. SEMANA consultó fuentes cercanas a Millonarios y confirmó que el ofrecimiento fue real, pero lejano de las intenciones de la dirigencia, que no lo contempla en este momento como una posibilidad, teniendo en cuenta que los dos cupos por la zona derecha están cubiertos por Israel Alba y Elvis Perlaza, recientemente renovado, aunque sin confirmación oficial.

Con este fuerte rumor que surgió en los últimos días, el círculo de Santiago Arias desmintió por completo esto y aseguró que el defensor nunca fue ofrecido a Millonarios y que tiene más propuestas de otros clubes de Europa.

Según su entorno, Arias tiene ofertas de Independiente de Avellaneda y del Estrella Roja de Serbia. También hay un club en España que tendría en carpeta al colombiano, aunque todavía no hay una negociación con ninguno de ellos.

Santiago Arias cumplió su préstamo con Granada, pero no tiene sitio en el Atlético de Madrid. - Foto: Getty Images

Arias espera arreglar su vinculación con algún club antes de que termine el mes de enero. El lateral derecho está sin equipo desde el fin de su préstamo con el Granada a mediados de 2022. Al regresar al Atlético de Madrid, recibió la noticia de no ser tenido en cuenta por Diego Simeone y acordó la rescisión de su contrato, esperando que alguna opción apareciera en el panorama.

Arias ha entrenado por su cuenta durante los últimos meses, pero hasta ahora no ha logrado resolver su situación deportiva, marcada por aquella grave lesión que sufrió en las Eliminatorias a Qatar y que provocaron que su paso por el Bayer Leverkusen de Alemania fuera sin éxito.

Al regresar de la lesión, Santi volvió a Madrid y allí recibió la oportunidad de ir al Granada junto a Carlos Bacca y Luis Suárez. No obstante, no tuvo el rendimiento esperado, sumado a que el conjunto nazarí descendió, tomando la decisión de no prolongar la continuidad de ninguno de los tres colombianos.

Suárez se fue al Olympique de Marsella, Bacca regresó al Junior y Arias quedó en un limbo que, más de seis meses después, aún no se resuelve.