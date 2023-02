“Nos dispararon”: disputa de barras a tiros enluta al fútbol tras dejar una menor de 14 años muerta

Lastimosamente, un nuevo caso de agresión entre barras del fútbol se conoció en las últimas horas, dando por terminada de manera temprana la vida de una menor de edad en Honduras, luego de recibir un disparo fulminante en el cuello. Keiry Gricel García perdió la vida en los alrededores del Estadio Olímpico Metropolitano después de que se diera por terminado de manera anticipada el juego entre Marathón y Real España, en San Pedro Sula, norte del país latinoamericano que concentra en este territorio a la segunda ciudad más importante del país mencionado.

La situación, según ha sido relatada por las autoridades de este país, inició en el minuto 26 del juego cuando los seguidores del Marathón atravesaron el campo de un lado a otro para ir en búsqueda de los aficionados del Real España. Aun estando las autoridades al interior del estadio, no midieron consecuencia alguna y lanzaron objetos sobre la gradería en la que hacían presencia una multitud del equipo visitante.

Enfrentamiento de barras en Honduras. - Foto: Captura de pantalla: Facebook

Sin embargo, el momento álgido que terminó con la vida de la menor se dio mientras los agredidos buscaban escapar. Allí, la joven, que no pudo ingresar al recinto junto a su padre, se intentó esconder, pero corrió con tan mala fortuna de ser alcanzada por una bala, y aunque fue llevada rápidamente a un hospital cercano, no se pudo hacer nada para reanimarla.

“Disfruté a mi hija 14 años, los que Dios me la prestó. Como yo soy del Real España ella me seguía siempre, ayer ella quería ir al estadio y yo la llevé, pero no pudimos entrar. Nos dispararon, yo la abracé para que los disparos no le pegaran a ella, pero cuando la solté, ella me dijo: ‘Papi’, y ya tenía un disparo en el cuello”, relató de manera fuerte Jairo Róchez, padre de la menor, en declaraciones entregadas a la prensa local.

“Es complicado, estamos en Honduras y aquí todo queda impune. Cuiden a sus hijos, yo nunca había vivido un dolor así, ahora si sé lo que es perder un hijo. La justicia viene de Dios porque en este país no hay justicia, yo no entiendo Dios por qué me quitó a mi niña”, finalizó.

Barras pasaron de una tribuna a otra. - Foto: Captura de pantalla: Facebook

Otro caso similar entre seguidores de equipos fue registrado en Argentina, donde también estuvo implicado un menor de 16 años que quedó bastante perjudicado luego de que recibiera un fuerte impacto con un ladrillo en su cabeza, lo que le habría generado, según sus familiares, la fractura del cráneo.

El hecho que quedó registrado en cámaras de video cercanas al lugar tuvo como epicentro Virrey del Pino, un sitio que está situado en el kilómetro 42 de la localidad mencionada y más específicamente, en La Matanza.

Allí la secuencia que logra verse deja en evidencia a un seguidor que porta la camiseta de Almirante Brown, quien toma una piedra y le pega en la cabeza al adolescente que lleva puesta la camiseta de Morón; posteriormente, no bastándole esto le propicia dos tiros con arma de fuego al tío del menor, quien intentaba defenderlo, desencadenando que ambos salgan mal librados de la atroz situación.

Hincha de Almirante Brown fracturó el cráneo a uno de Morón en Argentina. - Foto: Captura de pantalla: @primerplanotv

Una de las familiares de los dos afectados se refirió al hecho en redes sociales, donde contó más detalles de la situación que perjudicó a sus parientes: “Mi sobrino de 14 años iba con la remera del Gallo junto con el hermano, que vino de paseo de Neuquén, un pibe que no molesta a nadie. El se cruza a esta mierd... de personas que se bajó del auto para hacerle sacar la remera. Ellos no querían pelear y el basura le empezó a tirar piedras. En el video se ve cuando apoya el arma en el piso para agarrar la piedra. Ya venía armado en plena luz del día”.