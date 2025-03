Nuevo técnico se queda sin trabajo en Liga: fue confirmado y en horas sería oficial

La lista de salientes fue abierta por Alexis García, quien no siguió más en La Equidad , por decisión de los nuevos dueños del club, quienes aspiran tener un equipo que no juegue, sino que compita por los primeros lugares.

Pablo Peirano no va más con Santa Fe: radical decisión tras fracaso en Copa Libertadores

Contexto: Pablo Peirano no va más con Santa Fe: radical decisión tras fracaso en Copa Libertadores

En horas sería oficial

Otro usuario que suele llevar la actualidad del Bucaramanga, como lo es Dogor Big, también apuntó a lo mismo: “Gustavo Florentín no sigue en Atlético Bucaramanga, a esta hora se ponen de acuerdo en los términos de su salida y en próximas horas será comunicado oficialmente”.

“El primer paso no te lleva a dónde quieres ir, pero te saca de dónde estás... Ya lo dieron”, sumó en la publicación hecha a través de redes sociales.

Florentín y sus excusas vs. Junior

“El penal todos vimos que no fue, me llama mucho la atención, todo el mundo vio que hubo un error en esa parte. Creímos que el VAR llamaría, pero no pasó”, sobre un penal cobrado en contra.