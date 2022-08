“Nunca vi que un título fuera tan arrasador”: César Augusto Londoño sobre Atlético Nacional

El vigente campeón del fútbol colombiano, Atlético Nacional, atraviesa actualmente por una crisis que se refleja en lo deportivo, pues en la Liga ocupa el puesto 11 y no está entre los clasificados. Además, fue recientemente eliminado de la Copa BetPlay Dimayor por Junior de Barranquilla, en la disputa por un cupo a la semifinal del torneo.

El comentarista deportivo César Augusto Londoño se refirió en su cuenta de Twitter al momento por el que atraviesa el equipo verdolaga y recordó los sucesos que llevaron a que el actual ganador del torneo colombiano a estar así.

“Nunca vi que un título fuera tan arrasador como el de Nacional en la primera Liga BetPlay Dimayor 2022. Se llevó una figura: Gio Moreno; arrancó del cargo al presidente: Emilio Gutiérrez, y va por su próxima víctima: el técnico Hernán Darío Herrera. Un verdadero tsunami”, dijo Londoño.

Cabe recordar que el mediocampista ofensivo cuestionó públicamente a los dirigentes del club durante la rueda de prensa en Ibagué y les reclamó por las condiciones laborales del técnico Hernán Darío Herrera.

“Es el entrenador que menos plata recibe en todo el fútbol profesional colombiano. Lo mandaron a caminar a Envigado. Esto se lo ganó a pulso y esperemos que continúe con nosotros, que le reconozcan todo lo que ha hecho por el club”, manifestó Moreno en aquel momento.

Ante esta situación, el equipo antioqueño decidió no contar más con sus servicios y anunció que el vínculo contractual que tenían finalizó, el cual iba inicialmente hasta el 30 de junio del presente año.

El volante, sin embargo, aseguró en una transmisión en Instagram que tenía el deseo y las ganas de continuar en el club. Asimismo, contó algunos detalles de cómo se dio su salida de la institución.

“Después del título fue mi cumpleaños, todo era celebración. No me fui a pasear, estaba listo para el equipo, pero me llamaron a decirme lo que pasaba. Todo fue muy rápido. Estaba triste, pero gracias a los mensajes de apoyó que recibí, estoy tranquilo”, precisó.

Pese a que aceptó la determinación de los directivos, el futbolista reveló los problemas internos que generaron sus afirmaciones dentro de la parte administrativa de la escuadra verdolaga.

“No me iba a ir en Argentina cuando la gente no quería, mucho menos me iba a ir ahora de Nacional donde todo el mundo quería que me quedara. Yo no quería pelear con la dirigencia. Yo le escribí a Carolina (Ardila): ‘Vos sabés que no soy así, déjame hablar con tu papá para explicarle’”, señaló Moreno.

Así mismo, este viernes, la junta directiva de Atlético Nacional nombró como presidente de la institución a Mauricio Navarro de Bedout, quien asumirá el cargo a partir del 1.° de septiembre del presente año.

El nuevo presidente de Atlético Nacional es administrador de empresas y cuenta con experiencia gerencial, comercial y administrativa, y se ha desempeñado en cargos directivos en empresas de sectores como las telecomunicaciones, impresos y editorial y salud.

También ha estado vinculado a Atlético Nacional como dirigente deportivo desde 2009. Ha participado en procesos clave en la institución como las canteras de fútbol formativo. De igual forma, ha acompañado al equipo a nivel de comités técnico y administrativo del equipo profesional.

Desde 2016 forma parte de la junta directiva de Nacional como miembro principal, “demostrando un amplio compromiso, gran calidad humana y experiencia, condiciones que son prenda de garantía para liderar institucionalmente al equipo”.

El nuevo presidente fue puesto en el cargo “para avanzar en los objetivos estratégicos planteados, los cuales apuntan al fortalecimiento institucional para seguir haciendo del club un referente en el mundo deportivo”, resaltó la institución.