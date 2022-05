Oficial: el uruguayo Alfredo Arias es el nuevo técnico de Independiente Santa Fe

A pocos días de la dura eliminación de todos los torneos en el presente semestre, el histórico equipo bogotano Independiente Santa Fe busca darles un giro total a sus más recientes decepciones y volver a figurar en el ámbito local e internacional.

Desde hace varios días el nombre del uruguayo Alfredo Arias estuvo entre las toldas rojas, pero solo fue hasta este jueves 19 de mayo que las redes oficiales del club le dieron la bienvenida formal al estratega charrúa, que llega como la gran apuesta para regresar al equipo a los primeros lugares.

𝘼𝙡𝙛𝙧𝙚𝙙𝙤 𝘼𝙧𝙞𝙖𝙨 🇺🇾 es el nuevo Director Técnico de 𝙄𝙣𝙙𝙚𝙥𝙚𝙣𝙙𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙎𝙖𝙣𝙩𝙖 𝙁𝙚 🇮🇩.



¡𝔹𝕚𝕖𝕟𝕧𝕖𝕟𝕚𝕕𝕠 𝕒𝕝 ℙ𝕣𝕚𝕞𝕖𝕣 ℂ𝕒𝕞𝕡𝕖ó𝕟 🦁! pic.twitter.com/1KwHyKj4qr — Independiente Santa Fe (@SantaFe) May 19, 2022

Para Arias, de 63 años, no será la primera experiencia en el fútbol colombiano. El estratega ya había tenido paso por el Deportivo Cali entre 2020 y 2021, con un balance de 62 partidos dirigidos y un 50 % de rendimiento en su estadía con los azucareros. La salida, en su momento, no se dio por malos resultados, sino al parecer porque ya no existía una buena relación con el grupo.

La conformación de dicha nómina fue agradecida por el equipo verde al consagrarse campeón a finales del año 2021, cuando de la mano de Rafael Dudamel alcanzaron el título de la Liga Betplay venciendo al Deportes Tolima.

Ahora en su nuevo periplo por Colombia, el estratega charrúa tendrá la obligación de conformar nuevamente una nómina competitiva para los ‘cardenales’ con la consigna de que la cantera del club sea una parte importante del proceso, a su vez, deberá gestionar los líderes del actual plantel como Leandro Castellanos, Francisco Meza, Carlos Sánchez y Wilson Morelo.

Santa Fe estuvo a punto de entrar a los cuadrangulares tras el doblete de Wilson Morelo en Manizales - Foto: VizzorImage / John Jairo Bonilla / Cont

Si bien, la situación económica del club capitalino desde la llegada del presidente Eduardo Méndez no es la más favorable, el directivo ha intentado con las herramientas a la mano entregar lo mejor al servicio de la institución con la mala fortuna que en los momentos álgidos de las campañas, los jugadores se han encontrado con un nivel bajo dejando la Superliga de 2020, como el único título desde su glorioso momento entre 2012 y 2017.

Ahora tras la apuesta por el argentino Martín Cardetti a principio del 2021 que terminó con su salida tras 20 juegos producto de los malos resultados y el interinato de Agustín Julio y Grigory Méndez, el ‘cardenal’ vuelve a las manos de un cuerpo técnico con experiencia, bagaje y conocimientos que pueden aportar de manera importante a un club que los necesita con urgencia.

Según la página especializada en datos del equipo rojo, Datos Santa Fe, cinco son los entrenadores con nacionalidad uruguaya que han estado en la raya para el equipo rojo, Arias será el sexto y el número 71 en la era profesional para los ‘cardenales’.

En estos momentos la plantilla del equipo ha entrado en un receso de la competencia oficial producto de la eliminación, sin embargo, aún trabaja en su sede deportiva de Tenjo y se espera que el nuevo timonel arribe al medio día de este viernes para finiquitar los detalles de su vinculación a la que será su casa, al menos y en principio hasta diciembre de 2023 según lo estipulado por el contrato que dio a conocer el periodista Julián Capera de ESPN.

🇺🇾🦁 Alfredo Arias es esperado mañana al mediodía en Bogotá para asumir la dirección técnica de Independiente Santa Fe.



Contrato hasta diciembre de 2023. Lo acompañará el PF Ignacio Berriel quien estuvo también a su lado en Deportivo Cali. pic.twitter.com/1MKXhPETt7 — Julián Capera (@JulianCaperaB) May 19, 2022

Junto a Arias, en la preparación física estará Ignacio Berriel quien también acompañó al uruguayo en su mencionado paso por el Deportivo Cali.

Para Santa Fe las experiencias con técnicos extranjeros le han traído resultados. Gustavo Costas fue es uno de los más recordados por la hinchada tras dejar títulos nacionales y uno internacional, sin embargo, Gerardo Pelusso también de procedencia uruguaya como el recién llegado Arias es el más recordado, luego de consagrar al equipo campeón de la Copa Sudamericana en 2015.