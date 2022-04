“Reconocemos que los resultados no fueron los esperados”: Cardetti tras su salida de Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe y el argentino Martín Cadetti rompieron su vínculo laboral el pasado lunes 25 de abril, esto tras no lograr, en lo corrido del presente semestre, los resultados esperados en las competencias que disputa uno de los equipos más tradicionales del fútbol profesional colombiano.

“Convocamos a una junta extraordinaria y se determinó finalizar el contrato del técnico Martín Cardetti, de común acuerdo”, señaló a los medios de comunicación el presidente de la institución capitalina en rueda de prensa oficial.

Después de anunciar que Cardetti no va más como técnico, el presidente informó que Agustín Julio tomará las riendas del equipo momentáneamente, como entrenador encargado.

“A partir de la fecha, Agustín Julio estará encargado. Desde hoy nos ponemos en la tarea de analizar hojas de vida pero no nos queremos apresurar”, dijo Méndez.

SEMANA pudo conocer que al interior del grupo había más razones de peso para que el conjunto cardenal estuviera en una profunda crisis deportiva y los resultados ni el proceso terminaran de ser exitosos.

Sin embargo, desde el círculo cercano del argentino, en las últimas horas, el grupo representante de Martín Cardetti ha emitido un comunicado oficial de cuatro puntos en el que se resaltan varios temas importantes.

Con un rendimiento del 42%, Cardetti se va del club bogotano - Foto: @SantaFe

En primera medida, hay un recuento importante del proceso al frente del equipo bogotano: “Desde enero de este año once jugadores del Club Independiente Santa Fe, correspondientes al 30 % de la plantilla, fueron reportados con lesiones.

Junto a esto, hubo referencia a los temas médicos que se produjeron y los conceptos emitidos: “Estas situaciones respondieron al diagnóstico hecho por el área médica de la institución en cabeza del profesional Rafael Montaña. Como cuerpo técnico respetamos y acatamos siempre las recomendaciones médicas del doctor Montaña, de quién no tenemos duda de su ética y profesionalismo”.

Durante la comunicación, resaltaron el tiempo en el que el argentino estuvo al frente del equipo cardenal y describieron de manera precisa la manera de realizar el trabajo: “Entre el 25 de noviembre de 2021 y el 25 de abril de 2022 desarrollamos 121 sesiones de entrenamiento y 21 microciclos bajo un modelo de juego estructurado y ofensivo que respondiera a la historia de Independiente Santa Fe”.

Comunicado de Martín Cardetti ex técnico de @SantaFe pic.twitter.com/W8DsESdKbq — Guillermo Arango (@guilloarango) April 28, 2022

Por otra parte, hubo autocrítica para reconocer que el proceso que terminó con un rendimiento por debajo del 50% no fue el esperado en lo deportivo y culminó con resultados no esperados que fueron el detonante final para el término del vínculo: “Reconocemos que los resultados no fueron los esperados pese al trabajo a conciencia y comprometido que se desarrolló durante este tiempo, lo cual asumo con responsabilidad en un ejercicio de autocrítica y respeto por el equipo y la hinchada”.

Exaltaron también el proceso que se desarrolló con las categorías inferiores, en el que el cuerpo técnico pudo potenciar varios jugadores para hacer parte del plantel profesional: “De otra parte, es necesario destacar el trabajo de promoción que se hizo con jugadores de la categoría Sub 20 como Kevin Mantilla, Thiago López, David Mejía, Santiago Tamayo, William Ovalle y David Pisciotti. Algunos de ellos fueron convocados o debutaron en el fútbol profesional colombiano y hacen parte de una generación de futbolistas con gran proyección”.

Para concluir, mostró agradecimiento con el equipo bogotano: “Quiero agradecer a las directivas de Independiente Santa Fe y a la hinchada por el respaldo y el voto de confianza; igualmente a los jugadores que con compromiso, disciplina y profesionalismo aportaron a esta propuesta deportiva”.

Finalmente, hizo un importante llamado de manera generalizada a los jugadores de la plantilla: “Al tiempo, le hago un llamado respetuoso a los jugadores que aún no dimensionan la grandeza del León para que entiendan que sobre sus hombros llevan los colores de uno de los equipos más grandes del país”.