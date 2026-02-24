Once goles definieron la serie entre Atlético de Madrid y Brujas: nuevo clasificado en Champions League

Atlético de Madrid se clasificó a los octavos de final de la Champions League, luego de golear a Brujas (4-1) con una noche soñada de Alexander Sorloth. El noruego marcó triplete y puso a celebrar a los miles de hinchas que asistieron al Riyadh Air Metropolitano de la capital española.

Aunque el partido de ida había terminado con empate (3-3), los colchoneros no dejaron lugar a dudas y comenzaron a ganar la serie desde muy temprano con el tanto de Sorloth a los 23 minutos.

Kylian Mbappé prende alarmas en el Real Madrid: pésima noticia a horas del partido contra Benfica

El ecuatoriano Joel Ordoñez empató para Brujas sobre el minuto 36, sin embargo, el segundo tiempo fue una sinfonía del Atlético.

Johnny Cardoso inclinó la balanza en el arranque de la parte complementaria, antes que Sorloth aprovechara los espacios y marcara dos goles más para su cuenta personal.

El marcador global terminó 7-4 a favor del conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone.

Atlético de Madrid ya espera por el sorteo de los octavos de final, que se realizará el próximo viernes. Sus posibles rivales son Liverpool y Tottenham, ambos representantes de la Premier League de Inglaterra.

Sorloth clasifica al Atlético de Madrid

Diego Simeone puso lo mejor que tiene disponible para clasificarse a octavos de final. El Atlético salió con esta formación titular: Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Koke, Álex Baena; Alexander Sorloth y Julián Álvarez.

Como cambio ingresaron Josema Giménez, Rodrigo Mendoza, Antoine Griezmann, Nahuel Molina y Ademola Lookman.

La figura indiscutible del partido fue Alexander Sorloth, que marcó triplete y tuvo su mejor noche como futbolista del Atlético de Madrid.

De “los mejores del siglo XXI”: elogian racha de Luis Javier Suárez para el Mundial 2026

El atacante noruego hizo goles de todos los calibres: al minuto 23 definió cruzado de zurda con la complicidad del arquero Simon Mignolet; al minuto 76 marcó dentro del área a quemarroma y en el minuto 87 puso la cereza sobre el pastel tocando el balón con la pierna derecha en el segundo palo.

Aunque no fue una serie sencilla para el conjunto colchonero por lo sucedido en la ida, cumplió con las expectativas e inscribió su nombre en la próxima fase de la Champions League.

Alexander Sorloth, figura del partido de vuelta entre Atlético y Brujas. Foto: AP

Elogios de Simeone

Simeone felicitó a Sorloth por su partidazo y el triplete contra Brujas. “Sentía que estaba bien, que el otro día contra el Brujas había entrado dando lo que el equipo necesitaba, porque es diferente al resto. Cuando tienes a uno fuerte que saca y estira al equipo cuando no podemos encontrar línea de pase. Lo hizo muy bien en Brujas, también contra el Espanyol y hoy lo ha repetido“, declaró.

"No estamos pensando ni en el Liverpool ni en Tottenham. Disfrutando el partido de hoy, volver a octavos es muy importante y a ver si nos podemos superar y progresar. el esfuerzo de los chicos que vienen jugando mil partidos", apuntó.