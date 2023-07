Óscar Rentería vuelve a los micrófonos: anunció su nuevo proyecto y les lanzó pulla al Cali y al América

El periodista deportivo Óscar Rentería Jiménez había dejado a sus seguidores en vilo desde su salida del programa radial El pulso del fútbol en marzo. Después de más de tres meses de incertidumbre, el comunicador ha dado a conocer un fragmento de un video que deja entrever su próximo proyecto laboral.

A través de su cuenta de Twitter, Rentería compartió un adelanto el pasado jueves 6 de julio y en el que se le ve acompañado por dos colegas periodistas, quienes se convertirían en sus compañeros en el nuevo programa, que publicaría en su propio canal de YouTube.

En el clip, Rentería no escatima en comentarios contundentes, dirigiendo una fuerte advertencia a los clubes vallecaucanos América y Deportivo Cali: “Si no logran clasificar a las finales del fútbol colombiano en el segundo semestre, será un fracaso total y todos tendrán que asumir las consecuencias”.

El periodista ya ha empezado a nutrir su canal con dos entrevistas la última semana, una con su colega y narrador Rafael Araujo Gámez, otra con el exarquero Eduardo Niño, con quien analizó varios aspectos de su carrera y su opinión sobre otros guardametas.

Aunque se ha especulado sobre posibles propuestas de emisoras vallecaucanas, hasta el momento se ha confirmado que Rentería estaría apostando por su propio programa en su canal de YouTube. Esta decisión parece alejarlo de vinculaciones específicas con los medios de comunicación tradicionales.

Rentería y su polémica salida de Caracol

Las declaraciones controversiales de Rentería con respecto a la denuncia de violencia de una joven contra el jugador del PSG, Acharaf Hakimi, fueron el detonante que le costó su puesto en la cadena Caracol Radio.

Durante su intervención en El pulso del fútbol, el comentarista afirmó que una mujer sola no debía visitar el apartamento de un futbolista, insinuando que ella conocía los riesgos a los que se exponía.

“Sigo pensando que si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Para qué viene a reclamar después. La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”, dijo Rentería en entrevista con SEMANA, luego de su despido en marzo.

Tras su despido, Rentería expresó su sorpresa ante la decisión de Caracol Radio y consideró que fue una grave falla contra la libertad de expresión. Estas declaraciones encontraron respaldo entre algunos colegas, quienes compartieron su desacuerdo con la medida.

“La verdad que me sorprendió muchísimo la última determinación tomada por Caracol Radio en Colombia, que me tocó aceptar, pero por supuesto nunca compartiré. También sorprendió a muchísimos colaboradores, empleados y clientes de Caracol en todo el país que me han hecho llegar sus mensajes de apoyo. A todos mi agradecimiento eterno”, declaró Rentería luego de su salida.

Rentería se unió al programa El pulso del fútbol en 2019, tras ocupar la vacante dejada por su colega Iván Mejía. El programa se transmite de lunes a viernes de 1:00 p. m. a 2:00 p. m. Durante su participación en el espacio radial, Rentería hizo equipo con Cesar Augusto Londoño, mientras que ahora Londoño comparte micrófonos con Juan Felipe Cadavid.

Ahora, la atención se centra en el nuevo proyecto del polémico periodista y en el impacto que tendrá en el mundo del periodismo deportivo.