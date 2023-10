Papá de Luis Díaz revela la verdad sobre la pelea con Agmeth Escaf: “nada que ver con ese señor”

“¿Se va a poner pesado o qué?”, le dijo el representante a un hombre que le alegaba, pero cuyo rostro no se observó en un video que divulgó en sus redes sociales la periodista de la FM, Darcy Quin. “Nosotros somos de la familia Díaz”, le increpó una de las damas.

“Traté, simplemente, de encontrar mis sillas. La organización del estadio había puesto a una cantidad de gente donde no era, y empecé a preguntarle a la gente lo que correspondía con su boleta. Pero es que lo importante no es eso, sino el nivel de intolerancia política tan grande que ha habido. Creo que este tipo de escenarios no son para invadirlos de eso, de esa ira política”, manifestó el representante y agregó