Luis Díaz sigue conquistando corazones de los especialistas. Además de todo un pueblo colombiano a su favor, dejando huella en Liverpool y los hinchas del Bayern Múnich, los expertos en el fútbol mundial ya lo miran de reojo y le dan una gran posición en plena recta final a la Copa Mundo que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

El ritmo de Luis Díaz a esta altura de temporada es fenomenal, no para su competencia y su influencia en el ataque con goles y asistencias lo coloca en el Top 5 entre las Ligas top de Europa. A eso se suma su presente en la Selección Colombia, donde anhela hacer historia y fortalecer la dupla con James Rodríguez.

Mientras avanza en la cuenta regresiva para el Mundial 2026, Díaz se sigue encontrando con grandes reconocimientos a nivel mundial y en esta ocasión fue The New York Times el que lo menciona en una amplia lista de los 100 mejores jugadores del planeta. Lucho, para los especialistas norteamericanos, no se baja del top 15.

Luis Díaz en medio del partido de Bayern Múnich contra Stuttgart. | Foto: Getty Images

Díaz es el cuarto mejor sudamericano y en los puntos que se tuvieron en cuenta se destaca el rendimiento histórico, su actualidad en su respectivo club (titularidad, minutos e influencia), la importancia en su país (Selección Colombia), valor de transferencia y clasificación en el FC26 (uno de los videojuegos más consumidos en el mundo).

Luis Díaz, entre los mejores del mundo para The New York Times

Para no dejar dudas, estrellas de la talla de Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lamine Yamal, Harry Kane, Pedri, Jude Bellingham, Vinicius, Messi, Kevin De Bruyne y Gianluigi Donnarumma están en el top 10 de la lista de The New York Times.

Por su parte, Lucho Díaz supera en la lista a jugadores como Robert Lewandowski, Mohamed Salah (excompañero del Liverpool), Ousmane Dembélé, Cristiano Ronaldo, Jamal Musiala, Florian Wirtz y Cole Palmer.

La lista también se destaca porque son los jugadores a seguir hasta el Mundial 2026. Con Lucho entre los 15 mejores, la expectativa por verlo en acción aumenta, no solo por Colombia, sino por los especialistas y la industria deportiva del planeta.

“Puede que no estés de acuerdo. Hay jugadores que no entraron en nuestro top 100 y que quizás lo merecían, y puede que haya nombres en la lista que no llegarán al Mundial por diversas razones, pero estamos bastante contentos con el resultado”, advierte The New York Times en el artículo publicado.

Listado oficial: Luis Díaz entre los mejores jugadores del mundo

1. Kylian Mbappé / Francia

2. Erling Haaland / Noruega

3. Lamine Yamal / España

4. Harry Kane / Inglaterra

5. Pedri / España

6. Jude Bellingham / Inglaterra

7. Vinicius / Brasil

8. Lionel Messi / Argentina

9. Kevin De Bruyne / Bélgica

10. Gianluigi Donnarumma / Italia

11. Virgil van Dijk / Países Bajos

12. Rodri / España

13. Vitinha / Portugal

14. Raphinha / Brasil