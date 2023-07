Partidos internacionales de hoy, viernes 7 de julio: canales, programación y horarios para ver en vivo

La jornada de este viernes, 7 de julio, nos brinda emocionantes partidos tanto en la Liga Argentina como en la Liga MX. Gimnasia La Plata vs. Independiente, Central Córdoba vs. Newell’s Old Boys, Puebla vs. Santos Laguna y Necaxa vs. Tijuana prometen acción, rivalidad y goles. Los aficionados al fútbol no pueden perderse estos emocionantes encuentros que definirán el rumbo de los equipos en sus respectivas competiciones.

Gimnasia La Plata vs. Independiente: un duelo crucial en la Liga Argentina

En la jornada 23 de la Liga Argentina, este viernes (7 de julio) se llevará a cabo un emocionante enfrentamiento entre Gimnasia La Plata e Independiente. Ambos equipos llegan a este encuentro con la necesidad de sumar puntos para mantener sus aspiraciones en el campeonato. El partido está programado para las 5:00 p. m. y será transmitido por TNT Sports.

Gimnasia La Plata buscará aprovechar su condición de local para conseguir una victoria que les permita escalar posiciones en la tabla. Con una plantilla talentosa y comprometida, el conjunto de La Plata ha mostrado un buen rendimiento en los últimos encuentros y confía en mantener ese nivel para superar a Independiente.

Por otro lado, Independiente intentará hacer valer su experiencia y calidad individual para llevarse los tres puntos. El equipo de Avellaneda ha tenido altibajos a lo largo de la temporada, pero cuenta con jugadores desequilibrantes que pueden marcar la diferencia en cualquier momento.

Central Córdoba vs. Newell’s Old Boys: choque de estilos

La jornada 23 de la Liga Argentina también nos brinda un enfrentamiento entre Central Córdoba y Newell’s Old Boys. El partido, que se llevará a cabo a las 7:30 p. m., promete un choque de estilos entre dos equipos con propuestas futbolísticas diferentes. La transmisión estará a cargo de Star+.

Central Córdoba es reconocido por su juego dinámico y vertical. El equipo de Santiago del Estero buscará aprovechar la velocidad de sus jugadores para imponerse ante Newell’s Old Boys y sumar puntos importantes en su lucha por mantener la categoría.

Por su parte, Newell’s Old Boys destaca por su juego de posesión y elaboración. El equipo de Rosario se caracteriza por su buen trato del balón y su capacidad para generar juego desde la mitad de la cancha. Intentarán imponer su estilo de juego ante Central y llevarse la victoria.

Puebla vs. Santos Laguna: Duelo de titanes en la Liga MX

La segunda fecha de la Liga MX nos trae un emocionante enfrentamiento entre Puebla y Santos Laguna. Ambos equipos han tenido un buen arranque de temporada y buscarán mantener su racha ganadora. El partido se disputará a las 8:00 p. m. y será transmitido por TUDN.

Puebla ha sorprendido en este inicio de torneo con un juego sólido y efectivo, e intentarán aprovechar su condición de local para seguir sumando de a tres. El encuentro frente a Santos Laguna promete ser un duelo de titanes, en el que se verán acciones emocionantes y goles de calidad. Ambos equipos están comprometidos en la lucha por el título y buscarán demostrar su superioridad en el terreno de juego.

Necaxa vs. Tijuana: un duelo por la primera victoria

En la segunda fecha de la Liga MX, Necaxa y Tijuana se enfrentarán en busca de su primera victoria en el torneo. El partido, programado para las 10:00 p. m., promete ser un encuentro disputado y lleno de intensidad. La transmisión estará a cargo de VIX+.

Ambos equipos están urgidos de una victoria que les permita sumar confianza y estabilidad en el torneo. El partido promete ser una lucha intensa en la que ambos conjuntos darán todo por conseguir los tres puntos y dejar atrás los malos resultados de la primera jornada.

Programación completa para este viernes 7 de julio

Superliga Argentina

5:00 p.m. | Gimnasia La Plata vs. Independiente - TNT Sports

7:30 p.m. | Central Córdoba vs. Newell’s Old Boys - Star+

Liga 1 de Perú

3:00 p.m. | Melgar vs. Atlético Grau vía Liga 1 MAX

8:00 p.m. | Academia Cantolao vs. Universitario vía Liga 1 MAX

Liga de Fútbol de Bolivia

7:00 p.m. | Atlético Palmaflor vs. Santa Cruz

Chile - Primera División

5:00 p.m. | Audax Italiano vs. Palestino vía TNT Sports

Paraguay - Primera División

4:00 p.m. | Resistencia vs. General Caballero JLM vía Tigo Sports

6:30 p.m. | Libertad vs. Nacional Asunción vía Tigo Sports

Uruguay - Primera División

6:00 p.m. | La Luz vs. Wanderers vía GolTV

Venezuela - Primera División

5:00 p.m. | Carabobo vs. UCV vía GolTV

Liga MX

8:00 p.m. | Puebla vs. Santos Laguna vía TUDN

10:00 p.m. | Necaxa vs. Tijuana vía VIX+

