¿Pasado de peso? Gallardo saca a la luz el problema que le ve a Juanfer Quintero

Juan Fernando Quintero regresó oficialmente a las canchas con River Plate. Este domingo, mientras todo el país estaba atento a los resultados de las elecciones presidenciales, el volante antioqueño ingresó los últimos 20 minutos del partido ante Unión y asistió a Julián Álvarez de ‘tres dedos’ para el quinto y último tanto millonario de la tarde-noche en Santa Fe.

El 10 llevaba dos meses sin disputar un partido oficial, pero eso no impidió que mostrara toda la calidad que los hinchas de River estaban esperando. Sin Juanfer en cancha, el equipo de Marcelo Gallardo cayó eliminado en Copa de la Liga frente a Tigre y, para rematar, había iniciado el formato liguero con dos empates ante Defensa y Justicia y Atlético Tucumán, además de la derrota de la semana pasada ante Colón (1-0).

La urgencia de tener ideas en el centro del campo se prolongó algunos días más de lo esperado, sin embargo, el alta médica llegó justo a tiempo para permitirle entrar en la convocatoria previo a este compromiso por la cuarta jornada del campeonato local. Con el partido ya resuelto en el momento de su ingreso, Quintero aprovechó para hacer gala de su inconfundible técnica, asistiendo a Álvarez en un doblete más del delantero que disputa sus últimos partidos en Argentina antes de partir a sumarse a las filas del Manchester City.

Marcelo Gallardo aplaudió el despliegue de su equipo durante los 90 minutos, respondiendo a la presión de no haber marcado en tres partidos consecutivos. “No había que perder la calma y la serenidad porque no habíamos hecho goles. Y ahora por hacer cinco no hay que decir que los recuperamos porque nunca los perdimos”, evaluó el estratega en rueda de prensa.

El ‘Muñeco’ cree que el regreso de Juanfer impactará positivamente para encontrar sensaciones positivas antes de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Vélez Sarsfield. “Estuvo mucho tiempo parado, le viene bien sumar minutos para agarrar su mejor forma”, señaló.

Para empezar a ver al mejor Quintero como titular, el cuerpo técnico quiere esperar a que retome su mejor estado físico, algo con lo que han sido reiterativos desde que volvió del Shenzhen. “La calidad la tiene, siempre la tuvo, pero va a tener que buscar su mejor forma con los entrenamientos y los partidos para sumar más minutos”, advirtió Gallardo.

¿Ataque Tricolor?

River necesita del aporte de esos jugadores de experiencia para evitar que la salida de Julián Álvarez golpee negativamente en los resultados, aun cuando el reemplazo posicional está en camino a concretarse. “A Julián se lo reemplaza con funcionamiento. Reemplazarlo es muy difícil, su crecimiento en estos años fue increíble, notable en todo sentido. Hoy es un futbolista de muchísima jerarquía, por eso se va a un club tan importante”, afirmó el ‘Muñeco’.

“No va a ser fácil. Pero se lo reemplaza con funcionamiento, con alternativas de jugadores que puedan asumir esa responsabilidad y que los que estén o llegan puedan suplirlo con su mejor forma, pero que se integren al equipo, no que lo reemplacen. Que sumen siendo ellos mismos, de esa manera se llena ese espacio”, advirtió.

Si es que todo se da como está pensado, Juan Fernando Quintero dejará de ser el único colombiano en el primer equipo de River Plate. De acuerdo con lo que pudo saber SEMANA, los argentinos se han puesto en contacto con Junior esperando cerrar los detalles para el acuerdo por Miguel Ángel Borja, quien tendrá la difícil tarea de hacer olvidar a la figura indiscutible de la última temporada.

Aparte de Borja, River también ha estado sondeando la situación de Diego Valoyes, atacante colombiano de Talleres, pero esa negociación está en un punto aún más complicado por los valores que pide ‘La T’ a cambio de dejar salir a una de sus principales cartas ofensivas.