Pereira y Nacional abren la novena fecha en la Liga BetPlay: hora y canal para verlo

Pareira y Nacional llegan a la fecha nueve de la Liga BetPlay con el rótulo de ser los últimos dos campeones del torneo local y con tan solo 3 puntos de diferencia en la tabla de posiciones; sin embargo, los verdolagas son cuartos en el torneo, mientras que los del eje cafetero marchan en la décima posición.

Ese será el tercer duelo entre estos dos equipos este año, pues fueron los protagonistas de la Superliga, trofeo que finalmente se quedó en las toldas verdes, luego de una llave cerrada en la que hubo emoción y angustia para los antioqueños.

El duelo de esta noche se vivirá en el Hernán Ramírez Villegas a partir de las 8:00 a. m. y de ganar el local, se acomodaría en la tabla de posiciones, pues pasaría a sumar 13 puntos, los mismos que tiene el segundo del torneo (Chicó) y su rival de turno. Si los tres puntos se quedan en el equipo de Paulo Autori, este sería líder virtual de a Liga, a la espera de lo que pase con Águilas Doradas, Chicó y América de Cali.

Ambos equipos disputaron la Superliga Betplay 2023. - Foto: Dimayor

Nacional viene de sumar en sus últimos cinco encuentros, mientras que los locales cayeron en la última fecha contra el líder, Águilas Doradas.

Estas serían las posibles nóminas de los citados hoy en el Hernán Ramírez Villegas

Pereira: Quintana; Hernández, Ramírez, Suárez; Moreno, Vásquez, Velazquez, Fory; Rodríguez, Valencia.

Atlético Nacional: Mier; Román, Aguirre, Zapata, Banguero; Candelo, Gómez, Deossa; Pabón, Duque, Jader.

💛❤️ Estos son los jugadores convocados para enfrentar mañana a Atlético Nacional por la novena fecha de liga 🏟️ pic.twitter.com/ec6mTK7z1K — Deportivo Pereira (@Corpereira) March 17, 2023

Este es el grupo de viajeros para la ciudad de Pereira para afrontar la fecha #9 de la Liga BetPlay ✈️🟢⚪️#VamosVerdolaga 🇳🇬 pic.twitter.com/GjNCRc3Thl — Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 16, 2023

Jarlan Barrera, sus kilos de más vuelven a ser tema de peso en Atlético Nacional

Varios interrogantes salieron a la luz en la rueda de prensa previa al juego de este viernes, uno de los más relevantes fue la ausencia prolongada de Jarlan Barrera en las convocatorias, pues semanas atrás se había dicho que era para mejorar su condición física y, hasta el momento, parece que ese avance no se ha logrado.

El técnico brasileño al servicio de los ‘verdolagas’ expresó que el creativo sigue en busca de su peso ideal: “Tiene un tema con la situación que tiene que ver con llegar a un peso que le permita tener una dinámica fuerte en el partido. Yo quisiera que estuviera listo para llamarlo, si pudiera ser esta semana, mejor, pero hay un tema con la institución y tenemos que ser claros en eso”.

Además, añadió que si fuera una decisión netamente suya, el jugador estaría siendo tenido en cuenta, pero debe acatar algunos procesos internos: “Si fuera por ganas personales me gustaría meterlo. Está bajo control, pero hay un tema con la institución que tiene que ver con su peso, pero de mi parte está entrenado bien. Tengo ganas de convocarlo y luego miraremos su rendimiento”.

Nacional sumó su trofeo 32 en la historia. - Foto: Dimayor

Para concluir el morbo que genera ir casi en la mitad del torneo y que el jugador no haya encontrado el nivel físico, aseguró que este es vital para el grupo: “Jarlan no está apartado. Hay momentos en los que uno necesita enfatizar los ejercicios para desarrollar un trabajo, por ejemplo un trabajo de fuerza. Si el jugador desarrolla este trabajo y entra en el partido seguramente no va rendir el tiempo que puede, porque está desgastado con el trabajo. Pero ya va a estar ahí con nosotros porque es un jugador importante”.

Finalmente, el estratega habló del duro rival que tendrá y que le ha hecho pasar momentos complejos: “Va a ser la tercera vez en el año que vamos a jugar. Ambos equipos y ambos entrenadores tienen una idea clara de qué puede ser el partido. Seguramente el partido va a decirse por el foco que tenga, por la inspiración que uno tenga en la cancha. Creo que va a ser un partido muy parejo. Sabemos cómo a Pereira le gusta competir, nosotros tenemos que competir y jugar más que el rival para sacar un buen resultado”.

Fecha 9 Liga BetPlay

Viernes, 17 de marzo

Deportivo Pereira vs. Atlético Nacional

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: WIN+

Sábado, 18 de marzo

Envigado FC vs. Boyacá Chicó

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: WIN/WIN+

La Equidad vs. Unión Magdalena

Hora: 4:10 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: WIN/WIN+

Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali

Hora: 6:20 p. m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: WIN

Junior FC vs. Independiente Santa Fe

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: WIN+

Yesus Cabrera y Francisco da Costa. Deportivo Pereira vs. Atlético Nacional. - Foto: Dimayor.

Domingo, 19 de marzo

América de Cali vs. Alianza Petrolera

Hora: 3:30 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: WIN+

Millonarios FC vs. Águilas Doradas

Hora: 5:45 p. m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN+

Independiente Medellín vs. Jaguares FC

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN+

Lunes, 20 de marzo

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Hora: 6:10 p. m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: WIN+

Atlético Huila vs. Once Caldas DAF

Hora: 8:20 p. m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: WIN+