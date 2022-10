El ‘Pibe’ Valderrama, frentero con Jarlan Barrera; lo regañó por estar “pasado de peso”

No es la primera vez que se habla sobre el volante de Atlético Nacional y su peso.

No hay declaraciones del Carlos Valderrama que no creen polémica y esta vez no fue una excepción. El Pibe atendió a los medios de comunicación en un evento en Barranquilla y desde allí tocó varios temas de la actualidad del fútbol colombiano, entre ellos la Selección femenina Sub-17, el Junior de Barranquilla y Jarlan Barrera, que además de ser controversial, es miembro de su extensa familia.

Entre todas las preguntas que le hicieron los periodistas, destacó una respecto a la condición física del hoy jugador de Atlético Nacional, el mismo que años atrás llegó a Junior bajo la recomendación de su primo segundo, legendario número ‘10′ de la Selección Colombia.

Valderrama se refirió a las recientes declaraciones del técnico Pedro Sarmiento, en las que admitió que Jarlan estaba teniendo menos minutos por estar pasado del peso ideal. “Tiene que volver a empezar, esto es así, esto es el fútbol. Cuando un técnico no te quiere, tienes que demostrarle ahí en la cancha”, dijo.

Barrera ha estado trabajando a fuego con Nacional para volver a su 100 %, mucho más ahora que Paulo Autuori tomó las riendas del equipo y está buscando el once ideal para el remate de la temporada y el próximo año con Copa Libertadores incluida.

Para el ‘Pibe’ es obligatorio que Jarlan siga los consejos de los entrenadores, así no esté de acuerdo con algunas decisiones. “Yo no aconsejo a nadie, en el fútbol hay que aconsejar ahí adentro. Ahí es donde está el futbolista, si te dice el técnico que estás gordo, me presento con 3 o 5 kilos menos. Si te dice eso, está interesado en ti”, continuó.

“La carrera de un deportista depende de uno, no del papá ni de la mamá. Depende de uno si quiere jugar. Entonces me tengo que cuidar para jugar porque el técnico dice que estoy pasado de peso. ¿Cuánto? Un kilo. No bajo uno, bajo tres. Pero si quiero”, sentenció.

“Le gusta comer”

El regaño del ‘Pibe’ revivió la rueda de prensa en la que Sarmiento, después del 1-1 ante Santa Fe en Bogotá, reconoció las razones por las que el samario no tuvo la misma continuidad este semestre, aun cuando hace apenas unos meses marcó el agónico tanto para la estrella 17 en Ibagué.

“Jarlan es excelente persona”, arrancó la intervención de Sarmiento, respondiendo a la pregunta de Pilar Velásquez, periodista de SEMANA. “En el fútbol colombiano no hay un jugador con el talento de Jarlan. Un jugador con una condición, una inteligencia para entender el juego”, agregó.

El técnico aseguró que lo mandó a la cancha porque creía que “en una o dos acciones podía meter un pase en profundidad o tener una opción clara de gol” como las que acostumbra desde su debut en Junior. “Lo queremos, lo necesitamos, pero sabemos que él tiene un gusto y es que le gusta comer bien”, lanzó sacando un par de risas entre los periodistas presentes.

“Pero le estamos ayudando. Queremos que se ponga más finito, pero hay que preguntarle al médico o al nutricionista que le están dando. Lo tienen fuertecito, pero es un gran jugador, ojo con él”, completó.

Los partidos han pasado y Jarlan no termina de hacerse con un puesto en Nacional, lo que amplía las posibilidades de una salida para el próximo año. Mientras se toma la decisión, el jugador está consciente de que su estado físico no es el idóneo, pero se compromete a seguir trabajando para volver a ser titular

“Es un compromiso que tengo conmigo mismo, con el club y con mi familia, con estar bien para rendir de la mejor manera”, dijo la semana pasada en una rueda de prensa en la sede de Guarne, donde también confirmó que ha recibido ofertas, pero solo piensa en rematar el año con Nacional.