Periodista argentino humilla al Pereira tras su juego con Boca: “no sé si es hondureño, boliviano o ‘amateur’”

El pasado martes, el Deportivo Pereira, equipo que juega su primera edición de la Copa Libertadores en la historia, estuvo a punto de lograr una hazaña ante nada más y nada menos que Boca Juniors de Argentina, equipo que cada año es llamado a quedarse con el título.

Los matecañas dieron un gran golpe en la mítica Bombonera al irse adelante en el marcador faltando 15 minutos para terminar. Sin embargo, la presión, sumado a la mala suerte, hizo que su defensa sucumbiera y terminara perdiendo 2-1 sobre la agonía del partido.

Y aunque el resultado no fue el esperado, la actitud del equipo colombiano nunca se reprochó e incluso dejó gratamente sorprendidos a los espectadores que esperaban un partido más accesible.

Boca Juniors vs. Deportivo Pereira - Copa Conmebol Libertadores 2023. - Foto: Getty Images

Ahora bien, no todos los argentinos quedaron contentos con el Pereira. Una parte de la prensa trató de humillar al club, tratándolo de equipo amateur. Así por lo menos lo hizo saber el polémico periodista Pablo Carrozza, el cual se ha caracterizado en los últimos años por criticar severamente el fútbol colombiano y a la Selección.

En su canal de YouTube, Carrozza criticó fuertemente a Boca Juniors por su nivel, no sin antes burlarse del club colombiano al ser “desconocido” para él. “Boca Juniors, frente a este totalmente humilde, no sé si es colombiano, venezolano, ecuatoriano, hondureño, boliviano, no tengo la menor idea de dónde salió este equipo Pereira, amateur”, dijo.

Sin embargo, Carrozza también aseguró que el arbitraje del juego afectó en el resultado al Pereira, criticando a Boca drásticamente. “Así y todo, la Conmebol bostera le metió la mano en el bolsillo a Pereira. ¿Saben cuándo? Anulándole el gol cuando la cancha se venía abajo, anulándole aquel tanto por una falta que tuvieron que revisar, revisar y revisar”, agregó.

Restrepo elogió a su plantel

Para el entrenador del Pereira, Alejandro Restrepo, el resultado ante Boca dejó un sinsabor por lo hecho durante un largo tramo del partido, pero elogió a su plantilla que se comportó a la altura de un partido de Copa Libertadores, donde se dio a conocer y se perfila como un rival difícil de vencer.

“Muy dolido el grupo por la forma en que perdimos el partido, de verdad sentimos que hicimos un muy buen juego a lo largo del mismo, especialmente en el primer tiempo y por momentos en el segundo, y perderlo así en los 10 o 12 minutos que dio el árbitro de reposición, jugadas ya donde el equipo estaba con un hombre menos, sin piernas, y duele mucho porque sentimos que hicimos un gran planteamiento y merecíamos un poquito más”, dijo en rueda de prensa.

Con respecto a los minutos de adición que dio el juez, y donde anotaron el gol de la victoria, Restrepo dijo: “La verdad no me asustó, me sorprendió, le pedí al cuarto árbitro la explicación y la verdad no supo dármela, no tenía un argumento, y sentimos que fueron muchos, no habían revisado ninguna vez el VAR, las atenciones a los jugadores no habían sido muchas y creímos que era más para cinco o seis minutos, que es lo que normalmente adicionan en nuestros torneos”.

Con la derrota, el Pereira se ubica en la tercera casilla del grupo F con un punto, mismos que Monagas, su próximo rival. Boca Juniors y Colo-Colo son líderes con cuatro unidades.