El Pibe Valderrama no se guardó nada y reveló cuál es el verdadero problema en Junior con el ‘Bolillo’

El comienzo del segundo semestre para el Junior de Barranquilla ha sido para el olvido. En cinco jornadas disputadas de la liga, el equipo tiburón no ha sumado una sola victoria, llevando a sus hinchas a perder la paciencia con el entrenador, Hernán Darío Gómez.

A la crisis deportiva que vive el club se ha sumado la mala relación que ha tenido el estratega con la hinchada que ha pedido a gritos su renuncia inmediata. Desde ambos lados han habido insultos que han agudizado el mal momento y no deja grandes sensaciones de cara a lo que viene.

Bolillo Gómez no ha sumado de a tres en este segundo semestre. | Foto: Montaje SEMANA (DIMAYOR)

Bajo este contexto y con el futuro del entrenador en el limbo, una de las voces autorizadas para hablar del club, como la del ‘Pibe’ Valderrama, se pronunció este miércoles y fue contundente con lo que sucede en el equipo.

De entrada, Valderrama mostró su total respeto por el ‘Bolillo’, hombre que lo dirigió en su momento en la Selección Colombia. “Yo digo que el ‘Bolillo’ Gómez, para mí, no tiene duda como entrenador de fútbol. Eso no se duda. Ir a cinco mundiales. ¡Son cinco mundiales!, es que como entrenador no tiene duda. ¿Qué es lo que digo yo, en el momento? Hay momentos en los que uno no puede pelear, pa’ pelear se necesitan dos y el ‘Boli’ pelea. No hay motivos para entrar, porque él está en una posición ¿de qué? De que el equipo camine”, dijo en charla con el periodista Víctor Romero.

Seguido a ello, el referente colombiano contó el verdadero problema en Junior, asegurando lo siguiente: “Que digan lo que quieran, pero yo tengo que poner a caminar el equipo. Pero el ‘Boli’ no, a él le tiran una piedra y tira dos, le tiran una cascarita y tira tres. Entonces ese ha sido el problema del equipo”.

Alejandro Arteta, presidente de Junior, hablando con el 'Bolillo' Gómez. | Foto: Colprensa

El ‘Pibe’ ya se había pronunciado con respecto al mal momento del equipo de sus amores, por el que se mostró preocupado. “Estaba optimista de que el equipo iba a arrancar mejor y no fue así. Son tres partidos en los que el equipo lleva perdidos; y yo no me preocupo por perder, importante es la forma de jugar, porque si el equipo juega bien, la gente lo reconoce y dice ‘el próximo partido ganamos’, pero no juega bien y esa es la preocupación que tengo”.

Y concluyendo, el 10 eterno de la Selección aseguró que si “el equipo no está unido, es muy difícil. Si el ambiente no es bueno, no es positivo… por eso se llama equipo. Y parece que no está. Algo tiene que estar pasando, porque eso se ve, el ambiente no es bueno; todos los días hay noticias de Junior, pero son negativas, necesitamos una buena. El líder del equipo es el técnico. Uno tiene que prepararse para demostrarle al técnico que puede jugar, ya él decide”.

El Pibe Valderrama habló de frente sobre el presente del Junior de Barranquilla. | Foto: Captura de Pantalla YouTube Pibe Valderrama

Por lo pronto, Junior espera sumar su primera victoria este miércoles cuando por Copa Betplay se enfrente al Cúcuta Deportivo en su casa. Cabe recordar que el duelo entre ambos elencos va con victoria a favor del equipo motilón por 4-3.

Estos son los juegos de vuelta de la Copa Betplay

Miércoles, 16 de agosto

6:00 p.m. | Águilas Doradas vs La Equidad (0-1)

6:00 p.m. | Santa Fe vs Deportivo Cali ( Win Sports ) (1-2)

) (1-2) 7:00 p.m. | Deportes Tolima vs Alianza Petrolera (0-2)

7:00 p.m. | Deportivo Pereira vs Tigres (1-0)

8:30 p.m. | Junior vs Cúcuta Deportivo (Win Sports) (3-4)

Jueves, 17 de agosto