Polémica en Roland Garros: Taylor Fritz provoca la ira del público al eliminar al último francés del torneo

El tenista estadounidense Taylor Fritz logró una destacada victoria en la segunda ronda de Roland Garros al derrotar en cuatro sets al jugador local Arthur Rinderknech, avanzando así a la siguiente fase del torneo. Fritz se enfrentará ahora al prometedor tenista argentino Francisco Cerúndolo.

A pesar de comenzar perdiendo, el octavo clasificado en el ranking de la ATP no encontró mayores dificultades para eliminar al francés, quien ocupa actualmente el puesto 78°. El partido se definió con parciales de 2-6, 6-4, 6-3 y 6-4 a favor del jugador estadounidense, quien demostró su gran nivel en la cancha y sorprendió a todos con una actuación destacada.

Después de batallar durante 2 horas y 51 minutos, Fritz aprovechó el momento para desahogarse frente al público local que había estado animando a Rinderknech. El tenista de 25 años llevó su dedo índice a su boca, pidiendo silencio a los espectadores.

Este gesto generó una inmediata y masiva reacción por parte de la multitud en el estadio Court Suzanne-Lenglen de París. Los abucheos y silbidos llenaron el ambiente durante varios segundos, incluso cuando Fritz tomó el micrófono para expresarse. El estadounidense mostró una actitud aún más desafiante al llevar ambas manos a su boca y lanzar besos a quienes lo reprobaron durante su partido en el Grand Slam francés.

¡PICANTE FESTEJO DE TAYLOR FRITZ! El estadounidense, silbado durante todo el partido por el público local que apoyaba a Rinderknech, se desquitó por completo tras avanzar a tercera ronda en Roland Garros. ¿Su próximo rival? Francisco Cerúndolo.



Sin embargo, luego decidió tranquilizarse y esperar con gesto serio a que los ánimos se calmaran para expresar: “I love you guys” (“los amo, chicos”). Lo cierto es que cuando su pareja apareció en pantalla, algunos insultos se transformaron en aplausos, lo que generó una sonrisa en el rostro del jugador estadounidense.

Minutos después, Morgan Riddle, la novia influencer del tenista que lo acompañó al partido, compartió una historia en la que ambos caminaban juntos tras el encuentro. En el video, se ve nuevamente a Fritz haciendo gestos para pedir silencio al ritmo de la reconocida canción del rapero 50 Cent, “I don’t know what you heard about me” (“No sé qué has escuchado de mí”).

Este sábado, Fritz se enfrentará a Cerúndolo en la tercera ronda de Roland Garros, en un partido que está programado para las 7:15 a. m. hora Colombia. Es probable que los aficionados franceses inclinen su apoyo hacia el jugador sudamericano.

Esta es la segunda vez que Fritz llega a la tercera ronda del torneo de tierra batida francés, siendo esta su mejor actuación en dicho Grand Slam. En la edición de 2020, también alcanzó esta etapa, pero fue eliminado por el italiano Lorenzo Sonego.

Marta Kostyuk vs. Aryna Sabalenka, otra polémica en Roland Garros

Durante la primera ronda del torneo, ocurrido el pasado domingo, la tenista ucraniana Marta Kostyuk generó sorpresa al rehusarse a estrecharle la mano a su oponente bielorrusa, Aryna Sabalenka, al finalizar el partido que disputaron.

Kostyuk, quien sufrió una derrota contundente ante Sabalenka con un marcador de 6-3 y 6-2, fue objeto de abucheos debido a su gesto, el cual estuvo cargado de un trasfondo marcado por el conflicto bélico en Ucrania.

La actitud desafiante de Kostyuk dejó perpleja a Sabalenka en la cancha. Al escuchar los abucheos provenientes del público, la tenista bielorrusa se cuestionó si eran dirigidos hacia ella, pero rápidamente se percató de que no iban dirigidos hacia su persona. En un gesto de respeto, Sabalenka dedicó una reverencia al público una vez que confirmó que los abucheos no eran para ella.

Sabalenka, oriunda de Bielorrusia, país que ha mostrado públicamente su apoyo a Rusia durante la invasión a Ucrania, es reconocida como una de las promesas más destacadas en el tenis femenino.