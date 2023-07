Polémicas declaraciones de Mbappé impulsarían su salida del PSG: “jugar aquí no ayuda mucho a ganar el Balón de Oro”

La incertidumbre rodea la situación contractual de Kylian Mbappé. El prolífico goleador del París Saint-Germain (PSG), quien ha sido el pilar fundamental del ambicioso proyecto deportivo del club en las últimas temporadas, se encuentra en medio de una encrucijada. Tras la salida de Lionel Messi, se esperaba que Mbappé asumiera un papel aún más destacado en el equipo. Sin embargo, su negativa a extender su contrato, el cual finaliza en junio de 2024, ha desencadenado una guerra con el presidente Nasser Al-Khelaifi.

Mientras el Real Madrid sigue al acecho intentando ficharlo, el jugador concedió una entrevista a la revista France Football después de ser reconocido como el mejor futbolista francés de la temporada pasada. Durante la entrevista, el delantero sembró aún más dudas sobre su futuro en el club de la capital.

El delantero se encuentra en vacaciones en Camerún - Foto: AFP

“¿Existen razones para creer que esta será mi última temporada en la Ligue 1? Es muy sencillo: soy un competidor. Cuando juego, lo hago para ganar. No importa con quién juegue, ni la camiseta que lleve, ni el lugar, ni el año. Nunca me conformo, solo quiero ganar. Nunca estaré satisfecho. Quiero ganar la Champions. Me voy de vacaciones, me reseteo, recupero energías y regreso con el hambre que todos conocen”, indicó la joven estrella de 24 años.

Con estas palabras, el campeón del mundo con la selección francesa en 2018 deja abierta la puerta de salida: “Siempre estoy insatisfecho, por lo tanto, nunca me impresiono con mis propias actuaciones. Esta es una clave fundamental para entenderme a mí mismo. Todo lo que hago, me digo a mí mismo que puedo hacerlo de nuevo y mejor. Tengo esa sed de ganar. No quiero formar parte de un equipo solo para participar. Por eso a veces la gente piensa que soy arrogante, porque detesto simplemente participar. No está en mi naturaleza. Tampoco le temo al fracaso, ya que forma parte de la carrera de cualquier futbolista. Sin embargo, tengo una profunda convicción de que nací para ganar y quiero demostrárselo a todos”, sentenció.

Al abordar las críticas que ha recibido, el delantero desató un nuevo episodio en su fría disputa con el club. “He anotado muchos goles durante años. Entonces, para la gente, eso se vuelve normal. Nunca me he quejado de que mis actuaciones sean menospreciadas. Incluso yo mismo he trivializado lo que Messi y Cristiano Ronaldo han logrado. Vivimos en una sociedad de consumo, donde lo que has hecho está bien, pero lo importante es hacerlo de nuevo. Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho, ya que es un equipo que divide opiniones. Por lo tanto, atrae críticas, pero no me importa, porque sé lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo”, expresó.

Kylian Mbappé enfrentando al Real Madrid en la Champions League. - Foto: Getty Images

A pesar de sus declaraciones, Mbappé se mostró optimista en su carrera por ganar el Balón de Oro. “Con las reglas antiguas, hubiera dicho que no podría ganarlo, pero con las nuevas reglas, sí. Ahora buscan al jugador más impactante, al que causa mayor impresión, al más resolutivo, al que quema la retina”, dijo Kylian.

El galo se mostró confiado de sus logros en la temporada pasada: “Veremos qué sucede, pero sigo considerándome un candidato, esa es la verdad. Hay muchas cosas que me enorgullecen. En primer lugar, haber seguido ganando títulos en la Ligue 1, eso es para lo que jugamos”, afirmó. Uno de sus principales rivales en esta competencia es, precisamente, su ex compañero Lionel Messi, quien ostenta el récord de siete Balones de Oro.

Para concluir, a pesar de la derrota en la última final de la Copa del Mundo en Qatar contra Argentina, el futbolista se mostró optimista en su capacidad de levantar el trofeo nuevamente. “Esto es solo un aplazamiento. Creo que ganaremos otra vez. El grupo tiene ese deseo, ese sueño. Espero poder decir en unos años que todo lo malo se convirtió en algo bueno, incluso si perder una final de la Copa del Mundo siempre será una experiencia dolorosa. Pero he aprendido a vivir con ello y ya no me duele. Forma parte de la historia, está en el pasado”, finalizó el jugador que podría aterrizar en Madrid este mismo verano.