Por decisión de Fifa alientan fichaje de James Rodríguez en este club para el Mundial de Clubes

Detona deseo de renuncia de figura a la Selección Colombia: “Estoy pensando en no volver”

En su defensa los de Guanajuato argumentan que no les parece justo dicha determinación porque estos ganaron el cupo en una competencia previa, más especialmente al ser campeones de la Liga de Campeones Concacaf.

James se perdería el Mundial de Clubes

De mantenerse en firme la determinación que ya se conoció, y no haber brazo a torcer tampoco por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en donde hoy marcha la apelación por parte de León, el fichaje de James por León para jugar el Mundial sería insignificante.

James Rodríguez no la pasa bien con Club León. | Foto: Getty Images

Decisión de Fifa y aliento para llegar a Boca Juniors

Justamente desde dicho país donde tantas veces se le ha vinculado a Rodríguez Rubio, es que alientan para ser llevado a Boca Juniors, en caso de que finalmente León no esté en el Mundial de Clubes.

“Yo voy a dar el mío y me la voy a jugar, que puede ser posible, no voy a tirar humo y no voy a traer del retiro a Ricardo Kaká, es ni más ni menos que James Rodríguez, fue justamente al León de México para jugar el Mundial de Clubes”, dijo sin tapujos.