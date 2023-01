Por primera vez en la historia del fútbol, una juez sacó tarjeta blanca: ¿Qué significa?

Por primera vez en la historia del fútbol se mostró una tarjeta blanca durante un partido. Sucedió en Portugal, durante un compromiso por la Copa Femenina entre Benfica y Sporting Lisboa. Aunque los más de 15.000 aficionados que asistieron al encuentro aplaudieron la decisión, a nivel mundial hay quienes todavía se preguntan en qué casos se usa esta herramienta.

Razones tienen los hinchas del balompié para estar ‘perdidos’. Tradicionalmente, se han utilizado las tarjetas amarilla y roja para sancionar a los rivales que se preocupan más por cometer faltas que por disputar el balón. Con la cartulina amarilla sucede lo contrario: se usa para aplaudir el juego limpio.

Antes de que finalizara la primera mitad del partido, es decir, cuando Benfica se imponía tres tantos a cero sobre su rival, la juez central, Catarina Campos, interrumpió durante unos instantes el juego para sacar la tarjeta blanca a los cuerpos médicos de ambos equipos. Lo hizo luego de que atendieran a una fanática en las tribunas que por su condición de salud requirió atención.

La tarjeta amarilla fue para aplaudir el juego limpio, dado que busca mejorar el valor ético en el deporte, de ahí que haya sido dedicada a los profesionales en salud que no dudaron en brindar asistencia médica a quien lo necesitaba.

Los cuerpos médicos de Benfica y Sporting debieron auxiliar a un hincha en el derbi femenino por la Taça de Portugal 🇵🇹. Tras su rápido accionar, fueron reconocidos con una tarjeta blanca. ⬜️⚽️❤️👏pic.twitter.com/hrJu6L9XCy — VarskySports (@VarskySports) January 21, 2023

Aunque la tarjeta blanca no es obligatoria en todo el mundo, dado que el ente rector del fútbol, la FIFA, no lo estipula, el Instituto Portugués del Deporte y Juventud de Portugal la está promoviendo para motivar a los jugadores a actuar éticamente. Pero no solo a ellos, al equipo médico, directores técnicos, presidentes de los clubes, incluso al público.

En algún momento, concretamente cuando era el presidente de la UEFA, Michel Platini buscó que la tarjeta amarilla fuera obligatoria en el viejo continente, pero no para reconocer a quienes actuaran con ética, sino para que quienes desobedecieran a los árbitros permanecieran 10 minutos fuera del terreno de juego.

Desde 1970 las tarjetas amarilla y roja son utilizadas en el fútbol para sancionar a quienes no juegan limpio. (Foto AP / Thanassis Stavrakis)

Cristiano Ronaldo y la odisea para contratar un chef

Cristiano Ronaldo, oficializado como refuerzo de Al-Nassr en diciembre de 2022, está buscando un chef que trabaje en la mansión que recién compró en Portugal.

El jugador lusitano, que recibirá 200 millones de dólares anualmente en el club de Arabia Saudita, cuyo dueño es el príncipe heredero de ese país, adquirió una mansión en la Riviera portuguesa, una de las zonas más exclusivas en la península ibérica, por 11 millones de dólares, en la que viviría una vez dé un paso al costado en el balompié.

De ahí la búsqueda de un chef que pueda complacer con sus platos a la familia que tiene junto a Georgina Rodríguez.

Cristiano Ronaldo siempre comparte imágenes con su familia y asegura que es lo más importante de su vida. - Foto: Tomado de Instagram @cristiano

El medio de comunicación portugués Correio da Manha informó que CR7 ya tiene contratados todos los empleados necesarios para mantener una mansión como la suya, salvo el cocinero, a quien le ofrecería un salario de 5.500 dólares al mes, una cifra envidiable si se tiene en cuenta que no tiene que preocuparse por ningún gasto, dado que viviría en la misma casa del futbolista.

El chef, literalmente, debería preocuparse solo de situarse frente a la estufa para hacer lo que más sabe. Ni siquiera los alimentos tendrá que escoger, dado que la mansión contará con un sistema de logística especial a cargo de abastecer la nevera de Cristiano, Georgina y sus hijos: Cristiano Jr., Alana Martina, Eva, Bella y Mateo.

Cristiano Ronaldo en su debut oficial con Al Nassr el pasado 22 de enero. - Foto: REUTERS

¿Cuál es la dificultad de contratar a un chef? Que debe ser cuidadoso en mantener el balance en la comida, de tal manera que sea sabrosa, pero a la vez saludable. A Cristiano, por ejemplo, le gusta la comida local, es decir, caracterizada por ingredientes marinos, aunque también disfruta de la pizza, quizá por el tiempo en que vivió en Italia para jugar en la Juventus. Sus hijos, por el contrario, son amantes del sushi.