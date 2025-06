¿Por qué Atlético Madrid quedó eliminado del Mundial de Clubes si le ganó a Botafogo? Hay protesta

No se le dio al Atlético Madrid , que este domingo 23 de junio le ganó 1-0 a Botafogo por la tercera fecha del grupo B en el Mundial de Clubes 2025. Ese marcador no le sirvió al colchonero, y quienes pasaron en la zona fueron PSG y el equipo brasileño.

Tabla de posiciones final en el grupo B del Mundial de Clubes 2025

Hay protesta tras el Atlético Madrid vs. Botafogo

“Nunca vi algo igual, la verdad. Creo que las dos fueron penales, no lo vi de nuevo, capaz me equivoco, tendría que verla de nuevo, pero creo que no no están favoreciendo en nada las decisiones, en todas las divididas, así que nada, tenemos que jugar contra eso”, dijo Giuliano Simeone en diálogo con DAZN.