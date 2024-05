¿Por qué despidieron a Xavi Hernández como DT de Barcelona si finalmente iba a seguir? Las declaraciones que lo condenaron

Flick, supuesto sustituto

Unas declaraciones, motivo de la ruptura

Un día después, Laporta no participó en la expedición blaugrana a la ciudad andaluza y medios como RAC-1 o AS afirmaron que las declaraciones de Xavi no habían sentado bien y que sería despedido. “Me llegan informaciones pero no me interesan. Me transmiten calma y confianza (en el club). Para mí no ha cambiado absolutamente nada. Nos sentaremos con el presidente. Y si tenemos que hablar de alguna cosa lo haremos pero en principio está todo como hace tres semanas”, dijo Xavi un día después de estos rumores.