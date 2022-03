¿Por qué, sin jugar un solo partido, Djokovic volvió a ser número del mundo?

El serbio, que aún no se ha vacunado volverá a ser el rey en el ranking ATP.

Con apenas tres semanas en lo más alto del tenis mundial, el ruso Daniil Medvedev devolverá el número uno de la ATP a Novak Djokovic tras caer este lunes en la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells ante Gael Monfils.

El francés, número 28 de la ATP, dio la gran sorpresa del primer Masters 1000 del año al doblegar a Medvedev por 4-6, 6-3 y 6-1 ante el júbilo de la afición californiana.

Medvedev, que ascendió al trono con la derrota de Djokovic en los cuartos de final de Dubai el 24 de febrero, le devolverá el primer puesto el próximo lunes tras el final de Indian Wells, donde el serbio no compite por su negativa a vacunarse contra el coronavirus.

¡OTRO CAMBIO EN LA CIMA DE LA ATP! Medvedev perdió con Monfils por 4-6, 6-3 y 6-1 en la 3ª rueda de Indian Wells, para ceder el próximo lunes el N°1 del mundo, que volverá a estar en poder de Djokovic. El serbio, no vacunado contra el Covid, no puede jugar este torneo ni en Miami pic.twitter.com/1NVRdAt8ID — Gustavo Goitía (@goitiatenis) March 14, 2022

El tenista de Moscú necesitaba alcanzar al menos los cuartos de final para seguir al frente del ranking cuando se publique la nueva clasificación. “Sé que voy a perderlo, así que tengo Miami para intentar recuperarlo. Normalmente me siento un poco mejor jugando allí”, dijo el ruso sobre su participación en el próximo Masters 1000 de Miami (21 de marzo al 3 de abril), donde no competirán Djokovic ni Rafa Nadal.

Aunque antes de Indian Wells aceptó sentirse presionado por mantener el liderato, Medvedev aseguró que no le pesó esa responsabilidad ante Monfils y que simplemente no estuvo a la altura de su nivel.

A sus 26 años, Medvedev subrayó el valor de haber llegado a lo más alto del circuito incluso si no vuelve a alcanzarlo en su carrera.

“¿Es mejor ser el número uno durante, digamos, una semana en tu vida o no tocarlo nunca? Creo que es mejor al menos tocarlo”, subrayó. “Por supuesto que quiero estar ahí durante mucho tiempo, ganando muchos Grand Slams. Nunca sabes cómo va a girar tu carrera. Quiero intentar ser mejor de lo que fui aquí”.

Por no estar vacunado, Djokovic ya perdió a principios de año una batalla legal en Australia, donde las autoridades nacionales cancelaron su visa y le obligaron a abandonar el país sin competir en el Abierto en Melbourne, primer Grand Slam de la temporada.

En febrero, Djokovic regresó a las pistas en el torneo de Dubái ya que Emiratos Árabes Unidos no exige la vacunación para entrar en su territorio.

Su eliminación en cuartos de final de ese evento provocó que fuera superado por el ruso Daniil Medvedev como número uno del ranking de la ATP.

El Roland Garros, su mayor objetivo

A pesar de no haber recibido aún la vacuna contra el coronavirus, Djokovic, podrá finalmente participar en Roland Garros después de que el Gobierno francés haya anunciado que retirará las restricciones por el virus, entre ellas la obligatoriedad del pasaporte de la covid-19, para entrar en el país a partir del 14 de marzo.

“La situación está mejorando gracias a nuestros esfuerzos colectivos. Se dan las condiciones para una nueva fase de flexibilización de las medidas. A partir del lunes 14 de marzo, suspenderemos la aplicación del pase de vacunación donde corresponda”, anunció hace unos días el primer ministro Jean Castex.

Así, Djokovic, que por el momento no disputará los torneos de Indian Wells y Miami al no poder entrar en Estados Unidos por no estar vacunado, sí podría disputar el ATP Montecarlo a partir del 10 de abril y Roland Garros, donde defenderá título y que se celebrará desde el 22 de mayo.

Con información de la AFP*