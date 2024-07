¿Por qué Uruguay tiene cuatro estrellas en su escudo si solo ha ganado dos mundiales?

En el caso de Uruguay pasa algo particular , cuenta con cuatro estrellas en su escudo pese a que solamente ha logrado ganar dos campeonatos de la Copa del Mundo.

¿Por qué tiene cuatro estrellas?

En ese entonces y como no había Mundial, pues el primero se celebraría en 1930, la Fifa reconoció esos dos torneos como competiciones del mundo y por ello Uruguay tiene esas dos estrellas adicionales.

Además, Goal recuerda que en su momento la AUF se comunicó con Gianni Infantino y este les indicó que no se ha tomado decisión alguna de quitar las estrellas. “Nos confirmó que hasta que no llegue nada oficial, no cambiemos nada en la camiseta”, dijo Gastón Tealdi, quien en su momento era vicepresidente de la AUF.