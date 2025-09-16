Bayern Múnich de Alemania, club en el que juega el atacante colombiano Luis Díaz, debutará este miércoles 17 de septiembre en la apasionante Uefa Champions League (UCL).

El conjunto teutón, en el estadio Allianz Arena, se va a ver las caras con Chelsea de Inglaterra. Sin lugar a dudas, en el papel, es uno de los mejores encuentros de la primera jornada de la fase de liga del torneo internacional.

“Se levanta el telón, se encienden los focos... ¡Por fin vuelve la Champions League! Se viene un auténtico partidazo para el FC Bayern en su estreno en el torneo esta temporada, recibiendo al Chelsea FC en el Allianz Arena", señaló el club germano en la previa.

Se espera que Luis Díaz, así como en Bundesliga, sea titular con Bayern Múnich en Champions League. El cafetero es una de las altas que tendrá el club bávaro para el partido.

Pero así como hay altas, hay bajas. Por rotura de ligamentos cruzados, por ejemplo, el lateral izquierdo canadiense Alphonso Davies no estará disponible ante Chelsea. Davies lleva un buen tiempo en recuperación.

Además, el japonés Hiroki Ito y el alemán Jamal Musiala, también por lesión, tampoco podrán decir presentes en el inicio del Bayern en Liga de Campeones de Europa.

𝗥𝗲𝗮𝗱𝘆. 𝗦𝗲𝘁. 𝗚𝗼! Let the 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 race begin! 🏟️✨ pic.twitter.com/oyLuwZK9rg — FC Bayern München (@FCBayern) September 16, 2025

“Los muniqueses seguirán sin poder contar con los lesionados de larga duración Alphonso Davies (rotura de ligamentos cruzados), Hiroki Ito (fractura del metatarso) y Jamal Musiala (luxación del tobillo y fractura del peroné). Además, Raphaël Guerreiro sufrió una lesión en los músculos abdominales contra el HSV, por lo que tampoco estará disponible”, reseña Bayern Múnich.

Por el lado de la escuadra inglesa, es duda para el partido el mediocampista ofensivo Cole Palmer, quien supo ser figura en el Mundial de Clubes Fifa de Estados Unidos.

“En el Chelsea, la participación de Cole Palmer, que el pasado fin de semana regresó saliendo desde el banquillo tras una lesión, es duda. Además, el entrenador Enzo Maresca confirmó en la rueda de prensa del martes por la noche que Robert Sánchez estará bajo los palos”, continuó Bayern.

Los hinchas del Bayern Múnich están más que ilusionados con esta nueva edición de la Liga de Campeones de Europa. El equipo alemán, dirigido por el belga Vincent Jean Mpoy Kompany, hará todo lo posible para alcanzar el tan anhelado título.