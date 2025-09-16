Deportes
Bayern Múnich tomará importante decisión con Luis Díaz: se hará oficial en menos de 24 horas
La decisión se hará oficial a través de los diferentes canales digitales del club.
En menos 24 horas, Bayern Múnich de Alemania tomará una importante decisión con el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda. La postura se ejecutará para el partido vs. Chelsea de Inglaterra.
Este encuentro corresponde a la primera jornada de la fase de liga de la Uefa Champions League (UCL). El duelo se jugará en el estadio Allianz Arena y comenzará a las 2:00 p. m., hora colombiana.
La decisión que tomará Bayern Múnich y en sí el director técnico belga Vincent Jean Mpoy Kompany es si el guajiro será titular o suplente para el debut del club por Liga de Campeones.
Debido a que la estrella de la Selección Colombia ha sido habitual titular en Bundesliga, lo más probable es que el nombre del atacante aparezca en la nómina inicialista del conjunto bávaro.
📌 𝘾𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙇𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚. 𝙃𝙚𝙞𝙢𝙨𝙥𝙞𝙚𝙡. 𝙁𝙡𝙪𝙩𝙡𝙞𝙘𝙝𝙩. ✨— FC Bayern München (@FCBayern) September 14, 2025
Der Countdown für #FCBCHE läuft! 🚀 pic.twitter.com/t5KvVmuBGL
Este asunto se hará oficial, por lo menos, una hora antes de que ruede la pelota este miércoles 17 de septiembre. Muchos hinchas colombianos estarán atentos a lo que será este prometedor partido.
Bayern Múnich, sin lugar a dudas, es uno de los equipos candidatos a ganar la nueva edición de la Uefa Champions League. Claramente, el trabajo será duro, pero no imposible.
“Cinco partidos, cinco victorias: el FC Bayern ha arrancado la nueva temporada ofreciendo el máximo rendimiento posible. Tras imponerse en la Supercopa de Alemania en Stuttgart (1-2) y vencer en la primera ronda de la Copa DFB en Wiesbaden (2-3), todo va según lo previsto también en la Bundesliga”, señaló Bayern en la previa.
“Al contundente triunfo por 6-0 en el primer partido de la temporada contra el RB Leipzig le siguió una victoria por 2-3 en el derbi contra el FC Augsburg. El pasado fin de semana, el Hamburger SV también sufrió una goleada ante el imponente ataque muniqués: el Bayern envió al recién ascendido a casa con un 5-0″, añadió.
Kompany, teniendo en cuenta el buen inicio de temporada que ha tenido Bayern Múnich, no se guardó nada para decir en conferencia de prensa que quiere ir por la ‘orejona’.
“Queremos ganar la Champions League. Todo el equipo está al 100 % motivado para esta competición”, expresó, sin rodeos. Bayern es favorito junto a clubes como Real Madrid, Liverpool y otros más.
Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, está esperando con ansias el arranque del choque. “Estoy deseando que llegue el partido. Todos vimos al Chelsea en la final del Mundial de Clubes contra el París, que ganó merecidamente”, manifestó.