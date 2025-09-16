Suscribirse

Bayern Múnich tomará importante decisión con Luis Díaz: se hará oficial en menos de 24 horas

La decisión se hará oficial a través de los diferentes canales digitales del club.

Redacción Deportes
17 de septiembre de 2025, 12:02 a. m.
Luis Díaz con el Bayern Múnich.
Luis Díaz con el Bayern Múnich. | Foto: Bayern Múnich.

En menos 24 horas, Bayern Múnich de Alemania tomará una importante decisión con el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda. La postura se ejecutará para el partido vs. Chelsea de Inglaterra.

Este encuentro corresponde a la primera jornada de la fase de liga de la Uefa Champions League (UCL). El duelo se jugará en el estadio Allianz Arena y comenzará a las 2:00 p. m., hora colombiana.

Bundesliga se mete con Luis Díaz: da último dictamen por lo hecho con Bayern Múnich

La decisión que tomará Bayern Múnich y en sí el director técnico belga Vincent Jean Mpoy Kompany es si el guajiro será titular o suplente para el debut del club por Liga de Campeones.

Debido a que la estrella de la Selección Colombia ha sido habitual titular en Bundesliga, lo más probable es que el nombre del atacante aparezca en la nómina inicialista del conjunto bávaro.

Este asunto se hará oficial, por lo menos, una hora antes de que ruede la pelota este miércoles 17 de septiembre. Muchos hinchas colombianos estarán atentos a lo que será este prometedor partido.

Bayern Múnich, sin lugar a dudas, es uno de los equipos candidatos a ganar la nueva edición de la Uefa Champions League. Claramente, el trabajo será duro, pero no imposible.

Revelan "negociaciones" en el Bayern Múnich de Luis Díaz: directivo cuenta cómo va la gestión

Cinco partidos, cinco victorias: el FC Bayern ha arrancado la nueva temporada ofreciendo el máximo rendimiento posible. Tras imponerse en la Supercopa de Alemania en Stuttgart (1-2) y vencer en la primera ronda de la Copa DFB en Wiesbaden (2-3), todo va según lo previsto también en la Bundesliga”, señaló Bayern en la previa.

“Al contundente triunfo por 6-0 en el primer partido de la temporada contra el RB Leipzig le siguió una victoria por 2-3 en el derbi contra el FC Augsburg. El pasado fin de semana, el Hamburger SV también sufrió una goleada ante el imponente ataque muniqués: el Bayern envió al recién ascendido a casa con un 5-0″, añadió.

MUNICH, GERMANY - AUGUST 22: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen celebrates with the fans following his teams victory of the Bundesliga match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on August 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Kevin Voigt/GettyImages)
Luis Díaz está brillando en el Bayern Múnich | Foto: Getty Images

Kompany, teniendo en cuenta el buen inicio de temporada que ha tenido Bayern Múnich, no se guardó nada para decir en conferencia de prensa que quiere ir por la ‘orejona’.

Queremos ganar la Champions League. Todo el equipo está al 100 % motivado para esta competición”, expresó, sin rodeos. Bayern es favorito junto a clubes como Real Madrid, Liverpool y otros más.

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, está esperando con ansias el arranque del choque. “Estoy deseando que llegue el partido. Todos vimos al Chelsea en la final del Mundial de Clubes contra el París, que ganó merecidamente”, manifestó.

